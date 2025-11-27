香港宏福苑超級大火44死279人失聯！竹棚架助燃成狂燒原因？專家還提到另外一點

香港新界居屋屋苑宏福苑大火災，已知至少造成44人死亡。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 香港大埔住宅大樓宏福苑26日下午發生當地史上最嚴重火災，達到最高等級的五級大火，目前已知造成至少44人死亡，失聯人數卻高達279人，這場世紀大火全球關注，香港媒體以及外媒也紛紛指出，這場大火爆發的潛在原因，可能在覆蓋大樓的施工用竹棚架。專家則指出，施工區域未用阻燃棚網，也是火勢擴散關鍵。

港媒香港01報導，火警發生前，宏福苑正進行外牆維修，所有大樓外牆都搭上了竹棚架，方便工人維修。火勢起源於宏昌閣外牆棚網，一直向上蔓延，之後再波及鄰近多棟大廈。

這場香港史上最嚴重火災，外媒箱剛關注，《紐約時報》談到起火大樓外架設竹製棚架，此種竹棚在香港廣泛用於建築施工和維修，與許多其他大城市使用的金屬架不同，竹子相當易燃。

此外，香港執業安全師學會會長李光昇指出，不少區域為節省成本，都沒用阻燃棚網。起火原因可能與地盤有大量雜物及燒焊造成的火屑有關。事故地點屬有人居住的民居，不少住戶開窗，火舌沿着棚網燃燒屋內的家具及衣物，導致火勢蔓延。

根據社群平台上的影片和畫面，李光昇認為此次施工區域棚網沒使用阻燃物料。因阻燃棚網與普通棚網價格相差一倍，不少施工區域為節省成本，都沒用阻燃棚網。至於棚網燒出的濃煙是否有毒，他表示現在仍未知棚網材料，若棚網有聚氯乙烯（PVC），或產生有毒氣體，「吸入那些濃煙，有可能令人窒息，甚至死亡」。

