香港宏福苑遭惡火吞噬…罹難者增至65人！倖存民眾憶驚魂：打開窗就看見濃煙

南華早報報導，香港新界大埔區住宅區宏福苑於26日下午發生大火，目前罹難者已增至65人，傷者增至70人。其中10名傷者是消防員。倖存民眾在學校和體育中心避難，有些人向美國CNN講述火災發生當下的情景，及他們如何逃生，也感嘆一場大火使他們一無所有。

CNN報導，一名40幾歲溫姓男子說，他住在8樓，火災發生當下他正在看電視，突然聽見有人在呼救，「我一打開窗戶就看見濃煙」。

溫先生表示，「我已無家可歸」。他和妻子在緊急避難所過夜，志工們正在分發食物和水，「我們一無所有，連換洗衣物都沒有」。

另一名袁姓男住戶說，他最擔心的是70多歲的父母，父母和他與妻子住在同一層樓。他說，火災發生當天下午一聽到消息就立刻從工作地點趕回家，但被禁止進入大樓，至今尚未聽聞父母的消息。

