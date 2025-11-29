香港宏福苑釀重大死傷 台灣建築也有風險？內政部回應了

香港宏福苑26日發生重大火災，造成至少128人死亡、79人受傷。（圖／美聯社）

香港新界大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢迅速蔓延7棟大樓，截至昨（28）日下午3點通報，已知至少128人死亡、79人受傷，以及約200人失聯。外界懷疑是否因搭建竹棚等因素釀禍，而台灣雖然沒有竹棚，但有鷹架包覆的建築，假如發生大火要如何因應？對此，內政部也做出回應了。

據了解，這起火災的肇事原因被認為和維修工程有關，外界質疑大樓外牆的竹棚助長火勢，並呼籲改用金屬棚架。對此，香港建造業總工會理事長周思傑表示，對改用金屬棚架持開放態度，但認為事故關鍵在於材料不符規格、地盤安全監管不足，以及管理和施工程式存在漏洞，相關環節是否失守才應成為調查重點。

香港特區政府昨天也召開記者會公布初步調查結果，證實這場火災的元兇是包圍窗戶的「發泡膠板」（保麗龍）。經過初步化驗，大樓棚網、保護網達到阻燃要求，但是包圍大樓門窗的發泡膠板高度助燃，導致火勢失控一路蔓延。

外界擔憂台灣發生類似情況，內政部政務次長董建宏強調，會全面檢討目前整體大樓興建狀況。香港這次火災是因為使用木工做施工架，台灣已經鮮少使用，且多採用勞動部所規定的營造安全衛生設施標準，對於各項強度、使用規範都有規定，至於鋼構管的施工架必須符合國家標準CNS4750的規範。

董建宏指出，國土署每年都會定期或不定期要求地方政府抽查工安狀況，並鼓勵民眾檢舉工安狀況，並鼓勵民眾檢舉工安問題，希望確保整體興建與施工者安全，盡量做到零工安意外。

