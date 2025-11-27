香港宏福苑釀55死 外牆翻新建材助燃為主因

香港大埔宏福苑高層住宅大火持續肆虐，已造成至少 55 人死亡、279人失蹤。在火勢逐步受控的情況之下，消防員已經成功拯救了55人。但濃煙高溫、棚架倒塌，每間公寓室內面積狹小，嚴重阻礙搜救，除了1名消防員殉職，還有9名受傷，同時，許多家屬依然在焦急等待，只盼親人安全。

從白晝到黑夜，再到下一個天明，只剩零星火光，濃煙卻依然不斷竄出。

消防處助理救護總長 林卓浩：「消防局出動了98輛消防車參與救援，我們救治了123名傷者，其中51人當場死亡 。」

香港大埔宏福苑26號下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟超過30層樓的大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數已攀升至55人、截至下午5點，80名送醫傷患中，有13人依然命懸一線，28人傷勢嚴重。消防單位強調，大樓外牆棚架在高溫下嚴重變形，甚至有倒塌危險，令破門搜救難度大大提升，除了1名消防員不幸殉職，還有9名消防員受傷送醫。

消防處副處長 黃嘉榮：「我們的主要挑戰是，火場溫度極高，而且由於鷹架坍塌，內部結構非常複雜，我們的消防員需要克服高溫，一層一層地進入火場，這對我們來說非常困難，此外 火災現場住宅單位面積並不大，因此 我們只能部署有限的人力，來進行滅火和救援行動。」

最令家屬痛心的，是還有將近300人下落不明。

失聯住戶的家屬：「有沒有人見到葉柄桃先生，我希望有人回覆我見過他，我只希望他平安無事。」

當地議員指出，火苗在午後竄出，年輕人大都在外工作，許多住戶家中剩下年長者留守，加上警鈴沒響，根本來不及逃生。社區中心外，有家屬陸續到場，準備面對最沉重的身分確認程序，即便如此，許多人依然緊守現場，只求再傳來生還訊息。

