香港宏福苑集合住宅大火淪人間煉獄！37歲消防員衝入救人「昏迷」殉職

香港新界大埔區的宏福苑集合住宅社區於11月26日下午2時52分發生嚴重火災，火災迅速蔓延至七棟樓，截至台灣時間晚間7時許，造成至少13人不幸喪生，並有16人受傷。其中一名37歲的消防員在救援行動中失聯，稍早遺體已發現，全身焦黑宣告不治。

37歲的消防員在救援行動中失聯，稍早遺體已發現，全身焦黑宣告不治。（圖／美聯社）

綜合港媒報導，事情發生在台灣時間下午2時52分，地點位於宏福苑宏昌閣，起火點為大樓外牆的維修棚架，大量濃煙迅速向高處擴散。消防隊抵達現場後，發現火勢猛烈，警戒級別接連升級：下午3時02分升至3級、3時34分升至4級，傍晚6時22分更進一步提升到5級，僅次於災難警報，現場不斷傳出爆裂聲，火勢蔓延至鄰近樓棟，灌救行動面臨極大挑戰。

對此，火災造成的重大損失，香港特首李家超表示深切哀悼，並立即召開跨部門會議，指示全力救援及安置受影響居民。火災現場的情況相當危急，消防隊在抵達後迅速提升警戒級別，最終達到五級，僅次於災難警報。

香港消防處網站更換成黑白頁面，悼念殉職同仁。（圖／翻攝自香港消防處官網）

據了解，殉職的消防員何姓，入職已九年，是第一批抵達現場的隊員之一。他在協助滅火後於15時30分失聯，最後於16時01分在現場被發現，面部嚴重燒傷，送醫後不治。另一名消防員因高溫出現熱衰竭，目前正在醫院接受治療。截至傍晚，火災現場仍被濃煙籠罩，警方持續擴大封鎖線，確保居民安全。居民們對火災的起因表示擔憂，並批評施工現場的管理。

