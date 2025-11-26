香港宏福苑「五級大火」帶走13條人命 疑似工人「棚架抽菸片」全網瘋傳

如今香港網友正瘋傳一段影片，疑似是維修工人在鷹架防護網內抽菸的畫面，但是否為真正起火原因仍有待證實。（圖／翻攝香港01）

今（26）日下午，香港大浦區社會住宅社區「宏福苑」發生大火，火勢波及該社區7棟大樓，至今已造成13人死亡多人受傷，一名服務資歷9年的何姓消防員也在大火中殉職。據了解，宏福苑近日正在進行外牆維護工程，多棟大樓外都搭起鷹架，並以防護網包覆。起火時有多名目擊者指出，濃煙最先是由其中一棟大樓「宏昌閣」外牆鷹架竄出，火勢很快向上延燒，後來才波及其他大樓。如今，香港網友正瘋傳一段影片，疑似是維修工人在鷹架防護網內抽菸的畫面，但是否為真正起火原因仍有待證實。

根據《香港01》報導，在這支瘋傳的影片中，一名身上套著明黃色短袖上衣，內裡還穿著黑色長袖長褲的男姓工人，正坐在大樓外牆與鷹架中間的狹小空隙抽菸，現場煙霧瀰漫，而工人手中的菸頭距離外側防護網僅有一步的距離。拍攝影片的女子出聲質問：「阿生，你又喺度食煙啊？」（阿生，你又在抽菸啊？）被拍攝的工人嚇得渾身一抖，轉過頭來看向鏡頭，影片也到此結束。

這支影片如今在香港社群平台上瘋傳，雖然並未證實拍攝地點是否為大浦宏福苑，但在當前情況下仍引起香港網友的群情激憤。不少網友氣憤表示，工地內有許多易燃物品，不管是否在休息，都不應該在工地抽菸，尤其鷹架防護網大多以PP、PE等塑膠材質製成，雖然防曬防水耐酸鹼，但萬一著火十分容易蔓延，釀成火警便不堪設想。

據了解，香港宏福苑大火起火於今日下午2點52分。隨著火勢迅速延燒，事態也迅速升級，在下午3點02分升級為三級火警，3點34分升級為四級火警，之後又在傍晚6點22分稱為五級。

截至發稿前（21：52）為止，現場火勢仍未撲滅。（圖／達志／美聯社）

這場火勢波及了宏福苑中7棟大樓，由香港當局在晚間召開的記者會中指出，目前至少有13人在火警中喪生，其中9人當場死亡，另有4人則是送醫後宣告不治。犧牲者中包含一名任職於沙田消防局的37歲何姓消防員，他在3點01分抵達火場，之後進入地下室滅火，但在3點30分失去聯繫，約半小時後被發現。當時何員面部燒傷，送醫搶救後仍宣告不治。

目前，香港行政長官李家超已啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，並指示部門全力做好滅火救援救治工作，各政府部門也全力協助受火警影響的居民。對於有包含消防人員在內的多人喪生，李家超則表示十分痛心，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。

