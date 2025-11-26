香港宏福苑「7大樓連環燒」！死傷人數再攀升 火光照亮夜空網驚如世界末日

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火警，延燒7大樓、火光照亮天空，網友驚呼如世界末日場景。（翻攝自Threads @kyho_c/@garywongsifu）

香港新界大浦區的住宅屋苑「宏福苑」今（26日）下午3點左右發生火警，火勢迅速蔓延至7棟大樓，火警程度上升為五級，住戶們急忙逃生，但截至晚間8點仍傳出已有13人罹難，其中有1名消防員不幸殉職。搜救人員在入夜後持續灌救，然而熊熊烈焰仍持續延燒，火光照亮夜空，畫面相當驚人，網友直呼有如世界末日的場景相當恐怖。

棚架起火延燒7大樓 17年來首宗五級大火

綜合《香港01》等港媒報導，下午2點51分有民眾通報，「宏福苑」的宏昌閣牆外棚架起火。據悉該處屋齡超過42年，正在進行維護修繕作業，因此搭建棚架。然而棚架因不明原因起火，火勢立刻向外延燒至附近的宏泰閣、宏欣閣等樓宇，截至晚間該處的8棟大樓已有7棟陷入火海。

香港消防將火警分為一至五級與災難級，宏福苑大火已在晚間6點22分升級為五級，由消防總長親自指揮。據悉，這是17年來首宗五級大火，也是1997年香港主權移交中國以來第二宗。

火勢蔓延7棟大樓，消防人員持續灌救。（翻攝自無綫新聞 TVB NEWS Official YouTube）

樓高32層難救援 居民受困家屬驚

消防處緊急調派多輛消防車、出動數百名消防員前往現場灌救，然而該處樓高達32層，救援難度相當高，火勢蔓延期間又不斷傳出爆炸聲，入夜後大樓仍不斷冒出火舌，仍有不少居民受困，社群平台上也出現許多通報家人在大樓內希望獲得救援的求救貼文。

截至晚間8點半統計，有9人在現場被救出時已經死亡，4人緊急送醫後不治，死亡人數已累積來到8人，其中有一人是下午3點趕到現場搜救的消防員。消防處長楊恩健表示，該名殉職的消防員為入職9年37歲的何姓隊員，他在進入地下救援半小時後失去聯絡，1小時後救出並送往醫院，仍不幸身亡；另有15名輕至重傷者，被救出後送往附近醫院急救。

目前消防人員持續進行救援，香港特首李家超也已主持跨部門緊急會議，並啟動緊急事故監察支援中心，聽取保安處和消防處簡報最新情況。

