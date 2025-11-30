香港宏福苑128死大火 港媒：11建商、工程人員涉貪被捕

據《香港01》報導，港府因宏福苑大火事件，總計因維修工程涉貪逮捕11人。 圖：翻攝香港中通社

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑於26日發生五級大火，造成多人傷亡。事件掀起外界對其大維修工程安全的關注，廉政公署與警方亦分別展開調查。據《香港01》報導，廉署29日再拘捕3名人士，涉案者為宏福苑大維修工程的承建商兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲。3人日前已因涉嫌「誤殺」被警方拘捕並獲保釋，昨晚獲釋後再因廉署貪污調查被捕。

連同28日廉署拘捕的8名人士，至今已有11人因相關調查落網。

廣告 廣告

警方日前表示，相信涉事工程公司負責人「嚴重疏忽」導致火警發生，於27日拘捕「宏業建築工程」3名男負責人，涉嫌誤殺，包括兩名董事及一名工程顧問，3人其後獲准保釋候查。

至於廉署方面，28日曾突擊搜查13個處所，包括涉事工程顧問公司、棚架分判商的辦公室及被捕者住所，檢取相關工程文件及銀行紀錄。當日拘捕的8名人士，包括7男1女，年齡介乎40至63歲。其中4人為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事及兩名負責監督工程的項目經理；另有3人為棚架工程分判商（包括一對夫婦東主）；最後一人為中間人。

廉署29日再拘捕被警方以誤殺罪名拘捕過的3名「宏業建築工程」男負責人。廉署表示，貪污相關調查仍在進行中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港宏福苑大火已128死、89具遺體焦黑難辨！港廉署逮11人疑涉貪

香港「宏福苑」大火增至 128 死 200人仍失聯！外牆「發泡膠板」成奪命元凶