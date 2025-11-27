香港宏福苑13億天價維修竟釀大火 大批屋主曾質疑招標不透明

2025年11月26日下午，香港大埔宏福苑發生大火，延燒7棟大樓。路透社



香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」昨天（11/26）下午發生大火，延燒7棟大樓，至少44人死亡、279人失聯。宏福苑共8棟大樓，屋齡42年，自去年7月同時搭起鷹架與防護網展開「大維修」，工程要價3.3億港幣（約新台幣13.2億元），早已引發爭議。據報導，香港近年還有幾處社區陷入類似的天價維修或圍標疑雲。

宏福苑1983年落成，8棟大樓共有住宅1984戶，每戶實際使用面積約431至485平方呎（約12至13.6坪）。據2021年人口普查，宏福苑居住人口約4643人，多為65歲以上的長者。

香港地產網站28Hse.com報導，宏福苑2016年接獲政府強制驗樓法定通知，2024年1月，當時的屋主立案法團（類似台灣的住戶管理委員會）決定進行大型維修工程，總計須耗資3.3億港幣（約13.2億台幣），每戶須分擔16萬至18萬港元（約新台幣64萬至72萬元），並於一年內分6期繳交。

2025年11月26日，香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」發生大火，鷹架包覆的綠色防護網恐使用非阻燃材料。美聯社

當時有大批業主不滿，質疑造價過高且招標過程透明度不足。屋主歷經阻撓後終於成功召開大會，去年9月罷免時任法團，並選出新一屆法團成員，但維修工程已於去年7月展開。

報導稱，宏福苑的維修工程涵蓋外牆打鑿、水管更換、混凝土修葺、窗簷重建等項目。外牆鷹架自去年8月起搭建，今年8月已完成主要工序。由於颱風「樺加沙」影響部分程序，預計全部工程明年初完成，明年3至6月間拆除鷹架。法團通訊稱，已支付工程款約1.7979億港幣（約新台幣7.2億元）。

《星島日報》、《香港01》報導，香港消防當局今天凌晨表示，消防人員滅火時發現宏福苑大樓外牆的保護網、防火布、塑膠布「不尋常」，火勢蔓延速度遠比合規的耐燃材料迅速；此外，唯一一棟未被波及的大樓外牆，部分窗戶的通風位置還貼了遇熱時容易蔓延的發泡板。

香港保安局長鄧炳強表示，已朝刑事方向調查。維修工程承包公司的兩名董事及一名工程顧問凌晨已被捕，涉嫌過失殺人罪。

宏福苑居民鄧先生今天上午在電台節目中表示，由於先前颱風影響，大廈外牆防護網被吹落，曾經大幅更換。他也證實，有其他居民曾拍到工人在鷹架上抽菸的影片，在社區群組內流傳；他自己也曾在家聞到煙味。

28Hse.com報導稱，香港近年多個老牌住宅社區都出現「天價維修案」，金額屢創新高，陷入圍標疑雲。

其中位於新界沙田火炭地區的「穗禾苑」，在2022年6月通過總值3.88億港元（約新台幣15.6億元）的維修工程，是近年全港金額最高的社區大型維修案之一。

不過，「穗禾苑」有近百名屋主質疑法團誇大維修規模，導致每戶損失2.2萬至3.3萬港幣（約8.8萬至13.2萬元台幣）。屋主曾聯合向司法機關提告，向法團主席及秘書追討逾9000萬港幣（約新台幣3.6億元）。

