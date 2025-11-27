香港宏福苑7棟住宅大火 已44死279人失聯

熊熊大火由下而上，在夜光中顯得更為兇猛。宏福苑8棟超過30層樓高的住宅大樓中，有7棟遭火勢覆蓋，已有重大死傷。消防與緊急應變人員整夜持續搶救，稍早也在起火大樓中救出1名嬰兒與1名老婦人。

宏福苑住戶傑森康表示，「我想回去把我的狗帶下來，那時大約5時，警察不讓我上去。」

26日下午2時51分因大樓外牆的竹子鷹架失火通報火警。香港消防處在最初報案後的40分鐘內列為嚴重程度第4級，大約3個半小時，也就是6時22分左右，升至最高的5級火警。香港上一次出現5級火警已是17年前的事。

香港消防處行動副處長陳德昇說：「火勢迅速蔓延到附近的建築物，受影響建築的掉落物及棚架持續掉落，此外，相關建築物內部溫度非常高。」

當局表示，整個大火場形成極度的高溫、而且燒得又快，消防員無法進入救人，建築物內還不斷傳出爆炸聲，消防水柱也難以噴灑到較高樓層；天色變暗之後，救火任務更為艱鉅。

香港行政長官李家超說：「部署140輛消防車，以及超過60輛救護車動員超過800名消防員及救難人員。」

火警發生時，高樓住宅外包覆著竹子鷹架正進行整修，當局已展開調查；保安局長鄧炳強表示，火勢蔓延的速度異常地快，如果當時使用的是符合法規的建材與棚架，火勢不應該如此快速地吞噬整棟建築物。

中國國家主席習近平對這場重大火警死傷者表示哀悼；數百名居民已被疏散至臨時庇護中心，需要安置的住戶也正緊急安排臨時住所。

竹子鷹架是香港特有的建築技術，在許多香港知名電影場景中都曾出現，竹子因為比較輕巧，從中國南方運輸比較方便，在香港狹小的都市環境中更容易搬運跟施工。

