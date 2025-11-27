香港宏福苑8棟樓2000戶！惡火釀44死 住戶曝鄰居多長者「被通知才知要逃生」

香港宏福苑大火，有住戶透露裡面多為長者，甚至不知火警發生。（翻攝新華社微博）

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午5級惡火連燒7棟，已釀44死62傷尚有279人失蹤，有大樓住戶透露，裡面有許多長者，有的還行動不便，甚至不少人根本不知道發生火災，還是鄰居通知才知道要逃生。

修外牆搭竹棚 蔓延連燒7棟

宏福苑屋齡42年，8棟樓共有近2,000戶，因正維修外牆，外頭搭建竹棚作為鷹架使用，也因此導致火勢迅速蔓延至其他棟，總計7棟遭波及。《法新社》報導，火災現場可聽見疑似竹子燃燒聲，火焰濃煙直竄雲霄。

住戶多長者 「不知火警已發生」

1名65歲袁姓住戶表示，他在此社區已住了逾40年，許多鄰居都是高齡者，可能行動不便；他更透露由於外牆維修關係，窗戶都緊閉，「（有些人）根本不曉得已發生火警，還是鄰居打電話通知才曉得要撤離」。

香港大火傷亡慘重，死亡數估還會再增加。（翻攝新華社微博）

目前此起火警累計已有44死、62傷，其中17人性命垂危，而新界北總區重案組調查初步發現，現場每層電梯大廳窗戶都被發泡膠封住、外牆防護網、防水布均不符防火標準，凌晨以涉嫌「誤殺」逮捕3名工程公司負責人。

港警蒐證 1男戴黑頭套遭帶走

稍早《香港01》報導，新界北總區重案組今（27日）上午前往宏福苑大維修建築工程公司位於新蒲崗的辦公大樓蒐證，可見外面寫著「宏業建築工程有限公司」，有1名男子被蒙面帶走，原因尚不明。

