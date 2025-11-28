香港宏福苑94死大火再引關注消防議題 新北藍議員籲加強消防量能

〔記者黃子暘／新北報導〕香港「宏福苑」大火已釀成94死、76傷，大眾痛心之餘也關注都市高樓施工、防火管理漏洞。新北市4名國民黨籍議員今(28日)舉行記者會，呼籲新北市府強化消防量能與作為；他們指出，截至去年底，新北50公尺以上建物有3444棟、70公尺以上大樓1552棟，但70公尺高度雲梯車全市僅有1部，盼市府發布高樓救災能力盤點報告，也呼籲中央挹注地方消防資源。

消防局指出，已全面盤點高樓建築物與大樓施工安全，透過市府公安小組強化高樓與修繕中建築公共安全聯合稽查，針對高樓火災搶救策略，消防局平時演練著重於高樓利用大樓本身防災、消防設備為主要手段，另利用科技化設備救災，包括運用紅外線熱顯像儀改善火場能見度、入室迅速找到火點，也使用無人機協助場域勘查，可更有效率地針對起火位置加強部署，也確保同仁救災安全。

市議員林金結、洪佳君表示，市府應發布高樓救災能力盤點報告，包括車輛、設備、人力、跨區機制與應變路線等資訊，讓市民能安心；新北已列管1339處高樓建築必須定期辦理公安申報及消防檢修申報，針對複合用途高樓更應落實共同防火管理制度，外牆修繕、鷹架材料管理、避難演練等項目要持續追蹤。

市議員林國春、王威元說，中央近期印民防手冊花6447萬元，還有其他對外預算、軍購加碼等數百億計畫，但地方雲梯車不夠、消防員權益沒有得到保障，地方救災能力攸關民眾生死，不應讓地方自行吸收；地方要部署消防資源，需要確定的財源與可預期的調度，行政院版財政收支劃分法遲未公布完整試算表，地方無法知道實際能拿到多少財源，難以規劃。

