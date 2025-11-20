香港官方電台停播日本動畫 媒體指涉中日關係

（中央社記者張謙香港20日電）據報導，在中日關係近期急轉直下之際，官方香港電台突然停播日本動畫「工作細胞」。

日本首相高市早苗早前提出「台灣有事」論後，日本與中國的關係迅速惡化，中方更對日本採取了一連串報復措施，包括提醒中國公民避免前往日本。

在北京中央對日採取行動之際，香港保安局也反應迅速，更新了外遊警示網頁中有關日本的資訊，呼籲計畫前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。

國泰航空公司昨天也因應相關警示，為已預訂前往日本的顧客，提供調整行程的靈活選項。

廣告 廣告

信報今天在報導中表示，目前港方除了對日有上述反應外，港台電視也停播了日本動畫片「工作細胞」；這部動畫片早前在該台首播，但第二季突然被抽起，改為播放另一體育節目。

報導指出，在港台介紹該動畫片的頁面上，上週已播出的第一集回顧及第二集預告，同樣消失得無影無蹤。

報導表示，早前大陸影院陸續宣布日本動畫電影「蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們」和真人版漫畫改編作品「工作細胞」暫緩上映，因此，有政界人士估計，中日關係是當下最政治敏感的話題之一，港方參考大陸風向是「安全系數」最高的做法。

港台回覆該報查詢時表示，港台不時檢視節目播放安排，為公眾提供優質的節目及資訊，又指第15屆中國全國運動會首次由粵港澳三地共同承辦，港台也作出節目調動，加強播放相關節目及資訊，為出戰的香港運動員打氣。

但報導表示，不少網民都懷疑，港台是因應現時中日關係惡化，才突然抽起「工作細胞」。（編輯：廖文綺）1141120