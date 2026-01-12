香港富豪霍啟剛身家曝光 海內外35處房產被稱全球包租公

霍啟剛財產申報手上有35個房產遍布海內外。（翻攝霍啟剛官網）

富三代霍啟剛擁有千億身家，「跳水皇后」郭晶晶的11年婚姻更被視為典範，目前身為香港特別行政區立法會議員的他，財產申報手上有35個房產，其中7個自用，28個出租，物業遍部港澳中國及英法，相當可觀。

根據南方日報報導，香港新一屆立法會議員個人利益申報出爐，其中霍啟剛的身家令人咋舌，他和郭晶晶有1子2女，此番霍啟剛主動公開名下房產，讓不少內地網友直呼「太坦誠了」、「豪門裡的清流」，亦有網友笑稱霍啟剛是「全球包租公」。

身為香港立法會議員霍啟剛推動不少藝文活動。（翻攝霍啟剛官網）

霍家最具代表性的豪宅早已多次曝光。霍啟剛一家5口目前居住的淺水灣豪宅，市值高達 1.6 億港幣，作為家族重要資產，僅由大房長孫霍啟剛繼承。

霍啟剛此次申報的 35 項房產均為個人直接持有，未包含家族信托資產，僅這部分公開資產已價值不斐。值得一提的是，公示的多項房產為霍啟剛與郭晶晶婚後共同持有，這種毫無保留的財產公示，被外界解讀為對婚姻的絕對坦誠

有分析指出，霍啟剛的資產佈局暗含家族戰略。內地房產集中在大灣區，如珠海的自住房、東莞的出租住宅和中山的家族項目，呼應了霍英東集團早年對南沙的投入。而海外資產選擇法國自住與英國出租組合，穩健保值。

