香港富豪馬廷海「涉掏空19億」遭通緝 調查局曝懸賞金額

馬廷海。（圖／摘自調查局官網）

號稱台北信義計畫區新地標「台北天空塔The Sky Taipei」開發案，經營團隊「碩河開發」負責人馬廷海，被控挪用其經營的「Green Heaven」投資公司發行的特別股股款，償還其「Jovial Harbour」公司美元6500萬元（約台幣19億餘元）借款，致「Green Heaven」及「碩河」公司損失美元6500萬元，涉嫌背信罪。台北地檢署9月間對馬廷海發布通緝，調查局今（6）日將馬廷海列為「外逃通緝犯」，公告馬廷海通緝資料，檢舉獎金最高25萬元。

馬廷海為香港富豪，擔任英屬維京群島商「Green Heaven Investment Limited」公司代表人兼「碩河」開發股份有限公司負責人。

他被控在處理Green Heaven公司發行總價美元1.5億元特別股過程中，將該特別股股款用於償還其100％持股的英屬維京群島商「Jovial Harbour Holdings Limited」公司美元6500萬元借款，致生Green Heaven公司及碩河公司財產損害達美元6500萬元，涉犯《刑法》背信罪。

碩河開發股東去年向台北地檢署提告馬廷海及碩河開發副董邱冠勳涉背信罪，北檢基於證據保全，去年1月18日指揮調查局台北市調查處進行搜索，以被告身分約談邱冠勳，訊後請回邱，並限制出境出海；另馬廷海因自民國108年6月15日後即未入境台灣，因此未約談馬廷海。

去年2月19日，香港南豐集團創辦人陳廷驊長女陳慧芳，因與擔任香港鵬榮集團總裁的馬廷海有私人借貸，以債權人身分向香港法院聲請宣告馬廷海破產，去年11月馬廷海遭香港法院宣告破產。

北檢調查後認為邱冠勳罪嫌不足，今年9月間將邱冠勳不起訴處分，另馬廷海因未到案，另發布通緝。

另外，馬廷海的香港新朗興業台灣分公司，被控以「包裝債權」名義，以現金折價拋售台中豪宅「新朗日匯」，傳產公司老闆及醫生逾20人受害，每戶至少已付3000萬元款項，至今無法過戶，估計詐騙金額逾10億元，據指出，被害人已向檢調及金管會檢舉，檢調及金管會正追查中。

