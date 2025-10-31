香港尋獲中華民國軍官日記 記載曾見證諾曼地登陸

林炳堯女兒林守瑩念道，「清晨6時前，拉米利斯號開始開火，3枚魚雷朝我們襲來，我們當時正在調轉船頭、調整砲擊位置，成功閃過魚雷，3枚魚雷從艦體兩側掠過，實屬萬幸。」

作者的女兒念著日記的內容，這本遺失多年的手寫日記，由香港歷史學者在一棟老舊公寓拆除前意外尋獲。

日記中詳細記錄中華民國海軍軍官林炳堯，跟隨英國戰艦拉米利斯號，參與二次世界大戰著名行動「諾曼地登陸」的砲擊經過。目前這本日記正在諾曼地的維斯特雷阿姆鎮展出。

二戰華人日記策展人安格斯許說明，「林炳堯曾是中華民國海軍軍官，參與了1944年的諾曼地登陸。1943年，他被中國政府選拔到英國國家海軍受訓，隨後又參與解放法國的戰爭。這本日記有80頁1萬3000字，主要記錄1944年5月到11月期間。」

策展人指出，林炳堯與20多名中華民國海軍軍官，是蔣介石政府在抗戰期間選派赴英國受訓的一批菁英，並參與解放歐洲行動。

林炳堯的女兒林守瑩長居美國，直到策展人寄來文章與相片，才知道父親曾在歐洲前線出生入死。

林炳堯之女林守瑩表示，「我只知道父親曾參與諾曼地登陸戰，僅此而已，我對他的背景一無所知，後來他們轉發一篇文章給我，講述我父親如何向蔣介石自薦，從被拒絕到後來被接受，以及他從中國到利物浦這4個月的旅程，所有這些對我來說都是前所未聞。」

策展團隊透過英國檔案館找到拉米利斯號航海日誌，證實有2位中國軍官登艦紀錄，也還原這段鮮為人知的跨國軍事合作；林秀瑩也強調，當她看到這些照片和文字既驚喜又感動，彷彿重新認識父親。

林炳如之女林守瑩說：「這對我來說是一份禮物，讓我了解他年輕時的樣子，並且能更理解他，因為在他活著的時候，我沒有這種機會，所以現在是我的第2次機會，能更深入了解他。」

二戰華人日記策展人安格斯許認為，「我猜他們之中的許多人，戰後往往不願談論自己的戰時經歷，這就是為什麼這個故事鮮為人知，也沒有被宣傳和讚揚。」

研究團隊表示，這批中華民國海軍軍官共有24人被派往7艘英國軍艦參與諾曼地與南法登陸戰，最後一位倖存者在2006年獲頒法國榮譽軍團勳章。如今林炳堯的日記再現歷史，也讓世界看見華人在反法西斯戰爭中的身影。