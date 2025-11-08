香港小學允許簡體字作答！梁振英怒批6字

▲香港有小學為中國來港的插班生提供友善評核環境，允許學生在校內考試使用簡體字作答，引發家長反彈，香港前特首梁振英也發文批評。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港日前有小學公告允許學生在校內考試使用簡體字作答，主因是為中國來港的插班生提供友善評核環境，引發家長反彈。香港前特首梁振英也直言，香港回歸前就討論過保留繁體字，批評校方做法是「教不嚴，師之惰」。

港媒《香港01》報導，香港沙田官立小學校日前公告，允許學生在校內測驗和考試使用「正規簡體字」作答，校方稱這項作法旨在為中國大陸背景、或習慣使用簡體字的學生，提供「更友善的評核環境」，也讓香港學生認識兩種中文書寫系統，強調繁體字仍是香港教育體系主流書寫標準。

廣告 廣告

同是官校小學的港島區西營盤李陞小學，也有家長反應校方去年9月起就為協助中國來港的小五學生適應，允許簡體字應考，直到近期才驚覺會有考試不公的問題。而校方稱簡體字如英文草寫，書寫速度較快，校長也承認很難保證會絕對公平，但開考在即也無法臨時取消。

對此爭議，前任香港特首、現任大陸全國政協副主席梁振英也在個人臉書發文，可以理解「內地背景或習慣使用簡體字的學生」來香港上學不習慣使用繁體字，但問題是既然來了香港，而香港是使用繁體字的特區（政府公文、外資中資港資企業、報刊書籍，還有內地來港的學生在香港的證件，無一不用繁體字），為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？

梁振英說，「學而知之」，上學就是為了學，去英美留學，一樣要努力學好英文，學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。

梁振英最後也提到，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，是有必要的。這些在香港回歸前都深入的討論過。他也批評此事是「教不嚴，師之惰」。

廣告 廣告

▲香港前特首梁振英。（圖／美聯社／達志影像）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

宏都拉斯哭哭！台灣成「這國」第2大出口國 每年買白蝦3萬噸

中國第3艘航母「福建艦」入列、習近平親臨！官媒：必去台灣海峽

驚爆中國人在韓國摘器官「屍體剩半身」96萬網紅遭警調查慘了