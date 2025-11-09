香港小學准簡體字答卷惹議 梁振英：應適應繁體

香港 / 綜合報導

香港媒體報導，當地的「沙田官立小學」，准許來自中國的學生，使用簡體字寫考卷，引發慣用繁體字的本地學生與家長的不滿。

沙田官立小學日前以「包容」為由，發出一紙公文，批准校內測驗使用簡體字作答。不久後有家長爆料，從中國來的插班生寫繁體常常出現錯字，所以校方才刻意遷就；但這做法不僅不公平，還損害了慣用繁體字本地學生的權益。前香港特首梁振英，也因為這件事發文捍衛繁體字。

他認為即便是中國內地教育背景的學生，既然人來到香港上學，就應該適應香港的環境；沒有理由改變香港的環境，來迎合不適應繁體字的學生。

原始連結







更多華視新聞報導

中資？競選小物丟棄有簡體字 罷團質疑動機 鄭正鈐未回應

亞洲盃女棒開打 台灣投打發揮首戰勝香港

台北燈節「簡體字花燈」掀議 觀傳局：多元文化燈區

