香港小學簡體字爭議！前香港特首護航繁體字：既然來了為何不努力學？

日前香港某小學開放學生使用簡體字應考，引起爭議，而前任香港特首、現任大陸全國政協副主席梁振英則強力護航繁體中文，表示香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，這些在香港回歸前都深入的討論過。他也強調「教不嚴，師之惰」。

香港星島日報日前披露沙田官立小學日前以「為內地背景或習慣使用簡體字的學生，提供更友善的評核環境」為由，發出特別通告指批准校內測驗及考試使用簡體字作答，引起爭議。同時，有家長爆料：有插班生錯字嚴重推新措施遷就，批「不公平競爭」，校方此等「包容」措施實際上損害繁體字學生的利益。

所謂插班生，指的是不從學校起始年級（或班級）開始學習，而中途插入相應年級（或班級）就讀的學生。

梁振英6日在臉書發文評論此事，他表示，「內地背景或習慣使用簡體字的學生」來了香港上學，不習慣使用繁體字是現實，可以理解，問題是既然來了香港，而香港是使用繁體字的特區（政府公文、外資中資港資企業、報刊書籍，還有內地來港的學生在香港的證件，無一不用繁體字），為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？

他強調，「學而知之」，上學就是為了學，去英美留學，一樣要努力學好英文，學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。

他最後也提到，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，是有必要的。這些在香港回歸前都深入的討論過。他批評此事是「教不嚴，師之惰」。

對於此事的後續，星島日報指出，該小學回覆稱無意圖以簡體字取代繁體字，將根據實際情況適時為有需要的學生提供支援。香港教育局也回覆指，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確認讀書寫漢字的能力。「無論學生的背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會」。另也有小學校長認為，每個學生都需要在校內使用繁體字，以便適應香港生活。

