香港居屋大火警示：從政治抑鬱到城市危機，台灣必須正視的10大教訓
文:楊聰財(國防醫學大學兼任臨床教授、精神健康基金會精神健康指數組召集人、台灣華人身心倍思特協會理事長)
一場在新界居屋延燒超過二十四小時的致命大火，不僅在香港火災史上烙下慘痛印記，更燒出了這個城市深層的「政治抑鬱」與社會焦慮。多人的罹難，讓香港社會在濃煙中反思：這把火燒的，不只是老舊建築的實體，更是集體心靈與政治環境的脆弱性。面對這場複合式的災難，我們必須從生理、心理、社會到精神靈性多面向進行梳理，同時，台灣也應從中獲得深刻的警惕與教訓。
心理與精神靈性層面的創傷與抑鬱
這場大火對香港人造成的影響，遠超過肉眼所見的殘垣斷壁。
1.創傷的蔓延：從生理威脅到心理重創
香港心理學會已呼籲市民要防止出現「二次心理創傷」。這場災難的慘烈細節，尤其是那段妻子困在火場的最後通話錄音，對目擊者、倖存者甚至一般市民，都可能加劇情緒困擾。生理上的威脅——居住於數萬棟「炸彈」般的舊樓中，不知何時會天降石屎或坐困火場——轉化為日常生活的長期性焦慮。
2.蔓延的集體抑鬱：社會的「不開心」指數
事實上，香港社會早已被陰影籠罩。根據「香港開心D」的調查，港人整體開心指數跌至 5.63分（10分滿分），創下近年新低。精神健康狀態令人憂心，超過一半受訪者有中度至重度的抑鬱情緒症狀，其中更有逾三成具有重度抑鬱症狀。特別是 25-44歲的中生代，開心指數偏低且跌幅最大。當超過三十萬人患上抑鬱症，這個老年社會也同時是個「抑鬱型社會」。這種抑鬱不僅是個人的，更是群體對未來、對環境、對政治無力感的投射，體現了精神靈性層面的虛弱。
生理與社會層面的系統性風險
大火所暴露的，是香港社會面臨的系統性生理安全隱患與治理困境。
1.危樓環伺下的生存威脅
這次發生火災的宏福苑，樓齡雖未達法定「危樓」標準，但也已四十二歲。但統計顯示，香港目前樓齡七十年以上的舊樓有超過一千一百幢，三十至六十年樓齡的更多達兩萬七千多幢。這些舊樓在消防、結構、管理上均存在巨大風險。香港市民長期在危樓環伺下生活，每日都面對著潛在的生理安全威脅。
2.「政治抑鬱」與治理的連動
大火讓港府和政治也陷入焦慮，形成一種「政治抑鬱」。當市民對居住安全、經濟前景、社會流動等外在環境的滿意度跌至谷底（對整體經濟狀況滿意度最低，僅3.78分），這種不滿和焦慮就滲入政治生活。特首李家超的新政若能藉此火情，振袖而起，針對危樓問題「開刀」，不僅能改善民生安全，也可能為香港帶來走出政治抑鬱的契機。
台灣的警惕與教訓：十個重點內容
從香港大火災暴露的深層社會與政治問題，台灣必須獲得以下十個層面的警惕與教訓，以強化自身的韌性與安全。
1.正視老舊公寓的都市危機： 台灣同樣面臨大量老舊建築的耐震與消防安全問題。需加速推動都市更新與危老重建的效率和獎勵機制，不能讓居住安全成為定時炸彈。
2.強化消防法規與落實執行： 必須針對舊式大樓、複合式用途建築（如住商混合）的消防設備、逃生通道進行更嚴格、更頻繁的檢查與執法，特別是針對逃生動線堆積雜物等違規行為。
3.重視社會住宅與居住平權： 香港的教訓提醒我們，高齡化與高房價會將民眾擠壓到次級、不安全的居住環境。台灣應穩定推動社會住宅，確保基層民眾的居住安全與品質。
4.建立全民心理韌性機制： 學習香港應對「二次心理創傷」的警惕，台灣應建立國家級的災難心理支援系統，並在社區、學校、職場推廣心理健康教育，提高對抑鬱情緒的敏感度。
5.關注青年與中生代的精神壓力： 台灣與香港類似，青年及中生代是社會壓力最大的族群。政府需積極改善經濟結構、提供職涯發展機會，以避免經濟困境加劇集體抑鬱。
6.活絡公民社會的互助功能： 災難發生時，政府力量有限。應鼓勵社區組織、志工團體在防災、救災、心理支持方面發揮更大作用，形成社會互助的安全網。
7.提升政府的透明度與回應力： 「政治抑鬱」源於民眾對政府治理的無力感。台灣政府在公共安全、重大政策上應提高決策透明度，快速有效地回應民眾的焦慮與訴求。
8.推動精神靈性的關懷與照護： 除了物質生活，政府與社會應更關注民眾的精神靈性層面需求，透過文化、藝術、宗教等多元管道，幫助民眾找到意義感與連結感。
9.強化營建品質與監督制度： 針對新建案，應強化建材防火標準、提升施工品質的監督，從源頭確保建築物的長期安全，杜絕「豆腐渣」工程。
10.借鏡國際經驗建立風險評估： 台灣應將氣候變遷、社會變遷、高齡化等因素納入複合型災難風險評估，並定期更新，制定跨部門的應對計畫，而非僅限於單一災害。
（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
