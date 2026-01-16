香港屯門隨機砍人！港警連開2槍擊斃 台網友：反觀

即時中心／林韋慈報導

昨（15）日晚間7時許，香港屯門發生一起驚險的隨機砍人案，疑似吸食毒品的男子因精神不穩，進入商場的超市，從廚房直接拿走一把刀，隨後在商場內外及街頭揮舞，造成現場民眾驚慌逃離。男子最後挾持一名女子，正要揮砍時，香港警方直接包圍連開兩槍將男子擊斃，影片在網上瘋傳，事後台灣網友也直喊「反觀」。

從影片中可見，在混亂中，男子突然拉扯一名女路人，導致對方摔倒在地，並挾持她作為人質，與警方對峙，而3名警員在包圍當下，剛好在男子準備持刀攻擊人質時，連開槍兩槍命中其胸口及肩膀，男子倒地。警方立即將女子拖離險境，並將男子上銬制伏。

據了解，男子中彈後陷入昏迷，送往屯門醫院急救，但最終仍宣告不治。香港警方表示嫌犯為越南籍，但持有香港身份證，有黑社會背景，以打散工維生，並有精神科就診紀錄。警方在其隨身物品中查獲一袋毒品及伸縮棍，研判其犯案時可能受毒品影響，目前正追查毒品來源及行蹤。

影片曝光後在台灣引發熱議，許多網友對港警的快速反應與處置直喊「反觀」，並表示若未立即開槍，被挾持的女子早就命喪刀下。不少人提到，「沒開槍女生就被捅了」、「鬼島法官一定判用槍失當」、「灣仔槍神 」、「反觀開槍寫報告呵呵」、「香港警察怎麼這麼快就裝備盾牌？」、「 香港沒有命令奪刀的法官嗎？」。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

