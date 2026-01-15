香港屯門驚傳持刀事件！男子超市奪刀脅持女子 警開兩槍擊斃嫌犯

警方接報後迅速到場，果斷開槍制止嫌犯進一步傷人，而嫌犯倒地後警方立即上前制伏，並救出被脅持女子。（圖／翻攝自臉書，香港交通及突發事故報料區）

香港屯門今（15）日傍晚發生一起驚悚持刀事件。一名男子突然闖入市廣場內某連鎖超市後勤區，奪取一把利刃後在商場內亂竄，期間一度挾持女性，引發現場民眾驚慌奔逃。警方接獲通報趕往現場，在嫌犯拒絕配合且情況危急之下，果斷開槍將其制伏。嫌犯送醫搶救後宣告不治，整起事件目前正由警方進一步調查中。

白衣男子手持利刀在商場走廊徘徊，現場民眾驚聲尖叫、四散逃離。（圖／翻攝自臉書，香港交通及突發事故報料區）

綜合《香港01》等港媒報導，事件發生於晚間約7時13分。該名男子突闖屯門市廣場商場內一間DONKI超市，衝入廚房區域奪下一把牛肉刀後迅速逃出，引起職員驚慌報警。隨後，多名市民亦向警方通報，指目睹一名可疑男子持刀徘徊於商場走廊，引發現場民眾騷動，有人驚叫，也有途人因混亂不慎跌倒。

據目擊者指出，嫌犯一度退至角落，疑似脅持兩名女性，場面一度極為危急。警方隨後派出持盾特勤警員趕抵現場，包圍男子並多次勸阻，但對方仍未放下武器。警員在警告無效、為保護人質及民眾安全下，果斷開槍，傳出兩聲槍響。男子腹部中彈倒地，警方迅速將被困女性救出，並封鎖現場確保安全。

救護人員到場後對男子進行急救，隨即將其送往屯門醫院，但最終因傷重不治。警方目前已拉起封鎖線調查案發現場，並將調閱商場監視錄影畫面，釐清男子行凶動機與整起事件來龍去脈。據了解，現場遺留大量血跡與醫療紗布，氣氛仍顯緊張。警方強調，將徹查事件所有細節，並呼籲曾目睹案發過程的市民出面提供線索，協助釐清事發經過。

