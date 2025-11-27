香港工地急拆棚網有問題？網實測：越燒越快
[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截至下午已知造成55人死亡，維修工程的棚網棚架被指是火勢快速蔓延的原因。有香港網友指出，港府宣布巡察全香港正進行維修的屋苑，檢查棚架及建築物料安全後，多個工地都連忙把棚網拆除，還有居民撿走棚網實測阻燃性，沒想到竟「越燒越快」。
綜合香港01、東網、東周網報導，宏福苑外牆維修工程的棚網，阻燃性引發關注，香港特首李家超今宣布，政府將即時安排巡察全港正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。
有網友在臉書社團「我們都是石籬邨長大的」發文，包括葵涌及黃埔等地，有屋苑已經即時展開外牆棚網拆除工作。網路上也傳出「怡勝花園；拆網中」、「黃埔區維修工人正在拆除棚網」等消息。
報導指出，新界葵涌大隴街153號的怡勝花園，原本跟宏福苑一樣被棚網包圍，但工程承包商卻突然將棚網拆下。網友也質疑，「昨天不拆，現在才拆？肯定有問題」、「肯定不是個別事件」，也有網友認為港府應該下令所有維修工程都應拆除棚網、應該突襲檢查、要有政府人員採樣取證後才準拆除。
石籬也有屋苑居民撿走工人拆下的棚網，實際檢查阻燃性，並把結果發在Threads上。該居民說，「今天一班工人急急忙忙拆光了棚網放到一樓，稍微撿了一點點去試燒，看是否有阻燃性，結果越燒越快。」
從他發布的16秒影片可以看到，棚網從底部開始燃燒，隨後冒出多個火頭、多次冒出巨大火光，到影片結束時幾乎已經燒到棚網頂部。
在 Threads 查看
不少網友看到後都留言，建議樓主從出門開始一路拍攝，一直到燒棚網，一部影片拍到底不要中斷，也要記錄手錶或時鐘的時間，到時若要上法庭可以作為證據，「要拍到剪下來的那個畫面」、「剪網到燒網要一次拍完，還要拍到身處哪棟大樓」、「趕緊截取一段自己保存，再去告建設公司吧！」
網上也傳出承包宏福苑維修工程的涉事公司「宏業建築工程」，同樣承建屯門一處屋苑的維修工程，且該工地今天也急忙拆除棚網。有居民剪下一塊棚網，實測發現也是「一點就著」。
在 Threads 查看
更多 NOWnews 今日新聞 報導
香港大火「棚網」被控爛貨！法團主席喊冤：工程公司有測試跟證書
5分鐘燒32層樓！香港專家嘆「來不及疏散」曝關鍵：竹子易燃
香港大火如「火燒連環船」！專家揭致命疏失：8棟樓為何同時整修
其他人也在看
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 8 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 12 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 6 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 8 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 12 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 4 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 5 小時前