香港工地急拆棚網有問題？網實測：越燒越快

▲香港宏富苑大火釀成嚴重傷亡，讓許多香港人為之心碎。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截至下午已知造成55人死亡，維修工程的棚網棚架被指是火勢快速蔓延的原因。有香港網友指出，港府宣布巡察全香港正進行維修的屋苑，檢查棚架及建築物料安全後，多個工地都連忙把棚網拆除，還有居民撿走棚網實測阻燃性，沒想到竟「越燒越快」。

綜合香港01、東網、東周網報導，宏福苑外牆維修工程的棚網，阻燃性引發關注，香港特首李家超今宣布，政府將即時安排巡察全港正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

廣告 廣告

有網友在臉書社團「我們都是石籬邨長大的」發文，包括葵涌及黃埔等地，有屋苑已經即時展開外牆棚網拆除工作。網路上也傳出「怡勝花園；拆網中」、「黃埔區維修工人正在拆除棚網」等消息。

報導指出，新界葵涌大隴街153號的怡勝花園，原本跟宏福苑一樣被棚網包圍，但工程承包商卻突然將棚網拆下。網友也質疑，「昨天不拆，現在才拆？肯定有問題」、「肯定不是個別事件」，也有網友認為港府應該下令所有維修工程都應拆除棚網、應該突襲檢查、要有政府人員採樣取證後才準拆除。

石籬也有屋苑居民撿走工人拆下的棚網，實際檢查阻燃性，並把結果發在Threads上。該居民說，「今天一班工人急急忙忙拆光了棚網放到一樓，稍微撿了一點點去試燒，看是否有阻燃性，結果越燒越快。」

從他發布的16秒影片可以看到，棚網從底部開始燃燒，隨後冒出多個火頭、多次冒出巨大火光，到影片結束時幾乎已經燒到棚網頂部。

在 Threads 查看

不少網友看到後都留言，建議樓主從出門開始一路拍攝，一直到燒棚網，一部影片拍到底不要中斷，也要記錄手錶或時鐘的時間，到時若要上法庭可以作為證據，「要拍到剪下來的那個畫面」、「剪網到燒網要一次拍完，還要拍到身處哪棟大樓」、「趕緊截取一段自己保存，再去告建設公司吧！」

網上也傳出承包宏福苑維修工程的涉事公司「宏業建築工程」，同樣承建屯門一處屋苑的維修工程，且該工地今天也急忙拆除棚網。有居民剪下一塊棚網，實測發現也是「一點就著」。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港大火「棚網」被控爛貨！法團主席喊冤：工程公司有測試跟證書

5分鐘燒32層樓！香港專家嘆「來不及疏散」曝關鍵：竹子易燃

香港大火如「火燒連環船」！專家揭致命疏失：8棟樓為何同時整修