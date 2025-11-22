香港師生團連年赴日交流！突以「安全問題」喊卡 加入抵制行列

日本首相高市早苗。（資料照，翻攝高市早苗IG）

日本首相高市早苗「台灣有事」論，引來中國抗議頻頻，除了在黃海進行實彈射擊外，也呼籲國人暫勿前往日本，同時還停止進口日本水產品，今（22日）港媒報導指出，香港教育局徵選出的師生代表團，原訂12月赴日參訪交流，卻臨時以「安全」為由喊卡，加入抵制、抗議行列。

綜合港媒《明報》、《香港中國通訊社》報導指出，香港教育局徵選組建的師生代表團，原訂12月7至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計畫」，昨（21日）教育局證實今年會退出計畫，並稱中國公民在日本遇襲趨勢漸增，退出原因在於要確保師生安全。

據香港教育局網頁顯示，港方2008年起就連年獲邀參與該計畫，日本政府每年會邀請鄰近國家地區青少年赴日交流，行程包含在當地家庭住宿、參與學校課程、探訪名勝或設施等，費用則由日方包辦，香港在17年間參加過13次。

高市早苗昨（21日）再度重申立場，「政府的態度始終如一」，並表示與中國戰略互惠關係大方向沒改變，不過，中國仍抗議，再度痛批高市發表「涉台錯誤言論」並要求收回；據中國官媒央視報導，中國常駐聯合國代表傅聰更已致函聯合國秘書長古特瑞斯，稱中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予自衛權，捍衛國家主權、領土。





