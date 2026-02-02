香港年味好「遊」「港」覺！ 2026年春節旅遊攻略報你知──
「國泰新春國際匯演之夜」於農曆大年初一在尖沙咀登場，以燈光、音樂與國際巡遊揭開香港新春慶典序幕。
【旅遊經 洪書瑱報導】
香港春節期間，可說是處處充滿濃濃年味，除了規劃許多不同的大型活動外，香港與台灣春節，在春節的過年有許多相同與不同的地方，其中包括台灣於除夕是圍爐、而香港則是吃盆菜，而且除夕逛花市也是香港的過年習俗之一；年初三，港人初三大多數人也會規劃觀看賽馬，來象徵新一年馬到成功！為此，為民眾蒐羅香港春節旅遊攻略！
初一遊行表演節目之一，法國夢幻之馬呈獻巨型夜光馬表演
香港農曆過年保留傳統年節氣氛，除了在除夕夜可以感受滿滿的人潮，湧向街頭和商場進行最後年終大採買外，還會參與「國際匯演之夜」！2026年「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一(2月17日)在九龍尖沙咀登場，活動以「開年 開運 開心」為主題，活動中包括：國泰經典客機、米奇、米妮、Duffy及LinaBell等迪士尼人氣明星、角色，近60隊花車及表演隊伍參與，結合燈光、音樂與全球文化元素，打造猶如環球嘉年華般的節慶氛圍。
匯演結束後，8輛花車於2月18日至26日移師啟德體育園展出，年初二及年初三（2月18及19日）會邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技；4輛花車則會分別於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出，直至3月4日止。除了大型巡遊，旅客也能「港」受年味，如：必品嚐盆菜美食、逛年宵花市欣賞寓意吉祥的花卉為自己增添福氣，當然別忘了到黃大仙廟或車公廟祈求新年好運，甚至大年初三可以到沙田馬場參與農曆新年賽馬日試試手氣，為自己開啟一整年的好運氣！
黃大仙參拜(攝影：洪書瑱)
除夕逛花市是香港的過年習俗之一
初三看賽馬是香港的習俗之一，象徵馬到成功
香港春節期間，香港當地民眾喜歡前往黃大仙、車公廟等知名廟宇祈福，但可能很多人不知道其實香港人也有「求財」、「求姻緣」的習俗，在香港會到觀音廟求財，每年農曆正月廿六日是觀音開庫日，同樣有信眾大排長龍只為求得合心意的「心水庫錢」為來年帶來財運。觀音借庫典故來自羅漢下凡考驗觀音修行，化身僧人到觀音廟化緣，觀音於是大開庫門滿足羅漢要求，更將食物分予參拜的善信，而這一天正好是正月廿六日，所以才演變成正月廿六日是觀音菩薩打開財庫「借錢」給民眾的日子。
紅磡觀音廟（攝影：洪書瑱)
最晚每年12月前需前往還庫（攝影：洪書瑱)
借庫時，廟方會給一棵生菜（生財）、花影、八寶包及庫銀（攝影：洪書瑱)
香港廟宇常見風車，轉圈就是轉運，可以把不好的運勢轉掉(圖：港旅局提供)
「借庫時」可準備五色水果參拜，例如「蕉」廣東話諧音「招」，所以準備香蕉招財、準備蘋果寓意平安等。而觀音借庫原意是救濟貧苦大眾，所求為正財，故不宜求彩券等偏財。以紅磡觀音廟借庫為例，可向廟方購買參拜用品，包括：一棵生菜寓意生財、一份寫上「三千萬」到最多「十億」的紅包利、一支財星令牌及一個八寶包內有寓意長生的花生、寓意年生貴子的蓮子，寓意百年好合的百合等。拜後要將紅包放在神位，財星令牌放在家中財位，並把生菜和八寶包吃下。但提醒正所謂「有借有還」，還庫要在同年的冬至前購買壽金還庫，將壽金放入化寶爐後，再敲響廟內大鼓即完成還庫的程序，特別提醒「心誠則靈」會得到菩薩保佑。另外，香港在春節年間，還會坐摩天輪，或至廟宇購買風車，在香港轉圈就是轉運的意涵，能將不好的運勢藉機轉掉！
盆菜是香港過年必吃美食
香港大致上民眾在過年期間會品嚐一些意頭菜，也就是我們所稱之為的「吉祥菜」，在香港通常還是因為發音相近而取個好意頭，如「魚」同樣有「年年有餘」之意，雞「吉祥」、蓮藕「年年有」、豬舌頭(豬脷)「大利」、髮菜「發財」、蠔豉「好事」、生菜「生財」、豬手(豬腳)「橫財到手」、魚丸「團圓」、腐皮「富足」、煎堆(芝麻球)「金銀滿堆」、蝦在香港似「哈」音，有嘻嘻哈哈快樂之意。所以桌上會備有「九大簋」或「盆菜」，「九大簋」也就是含有九種意頭菜，比如生菜、魚丸、燒肉、芋頭鴨、香菇、波蘿薑、雞油飯、炸門鱔等料理。
※.若今年春節9天連假期間計劃前往香港，除了感受香港的過春節習俗外，蒐羅十大特色景點活動：
一、香港海洋公園 —— 即日起至2026年3月底，有舞動龍獅賀新歲，還能與六位Sanrio人氣角色，一起拍照打卡。
二、西九文化區藝術公園大草坪──全球最大型彈跳體驗 The Big Bounce 再次來到香港，於2月6起至22日，西九文化區海濱空間將化身為巨型充氣樂園，包括：佔地超過16,000平方呎的全球最大充氣城堡，以及全長超過150米，全港最長充氣障礙賽道。夜間則以粵語流行音樂等為主題，結合音樂與燈光，成為親子和潮人都能享受的放電新景點。
三、中環海濱活動空間 ── 即日起至2026年3月1日止，將舉辦「友邦嘉年華」，規模堪稱歷屆之最，匯聚超過50項精彩刺激的遊樂設施，包括：八座全新機動遊戲。當中全球最高的移動式遊樂設施的「大笨鐘塔」。
四、北角東岸板道 ── 甫2025 年全面開放的新「趣」處，全長約13公里的港島海濱正式貫通，是一條步行、跑步及單車共享徑，特色設施包括體驗式玻璃觀景台，讓遊人用不同的視角感受維港風情。
五、香港國際機場 ── 機場與香港麥當勞攜手合作，於接機大堂推出「城市縮影 • 見證變遷」懷舊街道展，重現1970年代熱鬧的香港街角，呈現香港中西文化匯聚的特色，讓旅客在抵港的第一站，便能感受香港獨有的時代記憶。
六、港鐵車站商店 ── 推出「香港故事」企劃，攜手本土收藏家與老字號品牌，於多個港鐵站重現懷舊店舖場景。 如：港鐵香港站展現「中環戲院」與「香江冰廳」主題概念空間；南昌站的「南昌士多」則完整復刻傳統雜貨店細節；西營盤站則生動再現60年代上海式理髮情懷；筲萁灣站則有懷舊鐘錶行場景。
七、香港故宮文化博物館 ──於即日起至8 月 31 日止，正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，為香港歷來規模最大，匯聚 250 件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現。
八、西九文化區 ──MOLLY 二十週年巡展由 POP MART泡泡瑪特與藝術家 Kenny Wong 聯合策劃《MOLLY 20週年特展》，人氣 IP 首站落戶香港。
九、灣仔海濱長廊 ─ FESTILUMI沉浸式光影樂園，在香港首展盛大登場，超過 20,000 件獨一無二的發光雕塑，可讓遊客來一場沉浸式體驗！
十、香港會議展覽中心與中環海濱 ─ 巴塞爾藝術展香港展會將於3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，匯聚來自 41 個國家與地區的 240 家頂尖畫廊，充分展現全球各地的多元新興藝術力量。藝術中環展會則於3月25日至29日在中環海濱舉行，將匯聚 100 多間革新畫廊，並帶來為期五天的一系列表演、藝術裝置、影像藝術及講座等精彩節目。
除此之外，香港旅遊發展局還攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，匯集超過 50 位畢業自中華廚藝學院本地名廚的專業視角，並聯合推薦全港250間私房餐廳，推出首本涵蓋全港的《香港好味》名廚精選美食指南，相關電子版美食指南可至(https://tastehk.discoverhongkong.com/zh-hk)下載。
全球最大彈跳體驗Big Bounce世界巡迴香港站於西九文化區登場，結合超巨型充氣設施與夜間音樂燈光，打造親子與潮人同樂的放電新熱點。(圖片由Big Bounce提供)
香港故宮舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展出逾 250 件埃及文物瑰寶，呈現香港歷來最大規模的埃及文物展。(圖片由香港故宮提供)
「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」活動設有8大互動打卡區，邀請全球粉絲投入沉浸式旅程。(圖片由山頂纜車公司提供)
北角東岸板道貫通炮台山至鰂魚涌海濱，提供步行、跑步及單車共享空間，並設有玻璃觀景台讓遊人可感受腳下的維港。(圖片由香港政府發展局提供）
港鐵「香港故事」企劃於多個車站打造懷舊店舖場景，展示珍貴年代物品，在通勤沿途也能感受香港獨特文化魅力。(圖片由港鐵車站商店提供)
巴賽爾藝術展香港展會將於3月27日至29日在香港會展中心舉行，匯聚全球240 家頂尖畫廊，展現多元新興藝術力量。(圖片由巴塞爾藝術展提供）
以上圖片：港旅局提供
