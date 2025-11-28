香港廉政公署拘捕8人 涉大埔宏福苑大火案

香港廉政公署(ICAC)今天(28日)表示，已拘捕8名與早前導致至少128人喪生的大埔宏福苑火災相關人士。這起大火是1980年以來全球死亡人數最多的建築物火警。

廉政公署指出，被捕的7男1女包括「工程顧問、棚架分包商及中間人」等人。涉事住宅大樓當時正進行翻修工程，公署先前已就相關事項展開調查。

這場火災延燒宏福苑8座高樓中的7座，近2000個單位遭波及，火勢持續超過40小時才受控。

廉政公署表示，落網人士年齡介於40至63歲，其中包括「負責宏福苑大型裝修工程的顧問公司4名職員，分別為2名董事及2名負責監督工程的經理」。另外3名棚架分包商與1名中間人亦被拘捕。

廣告 廣告

由於案件仍在調查中，廉政公署並未公布涉嫌罪行的細節。調查人員已從13個場所查扣工作文件與銀行紀錄。

香港警方昨天也宣布，已拘捕3名男子，涉嫌誤殺，作為火災調查的一部分。