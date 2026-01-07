香港影星「周星馳」送珠寶鑽戒當生日禮 未婚音樂老師暈船了

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾經擔任音樂老師的45歲洪姓未婚女子，與自稱香港影星「周星馳」互通訊息，對方聲稱要送洪女價值數百萬元的珠寶、鑽戒，但要先匯款15萬多元，洪女竟然相信，所幸被銀行及高雄警方攔阻。

警方提醒，名人不會私下要求匯款，禮物先收費就是詐騙，如有疑慮，務必撥打反詐騙專線165或至附近派出所詢問，避免掉入詐團陷阱，造成財產損失。

1月6日下午2點半，小港分局漢民派出所接獲台灣銀行小港分行通報，指洪女臨櫃匯款港幣3萬8700元(約台幣15萬4800元)，行員擔心她被詐騙，報案勸阻。

原來洪女透過網路認識香港知名藝人「周星馳」，強調她曾見過周星馳且彼此關係真實，因洪女生日將至，「周星馳」欲送價值台幣數百萬的禮品給洪女，但因關稅卡關，需洪女先匯款繳納關稅後才能收取禮品。洪女信以為真，昨天到台灣銀行小港分行匯款，經警方與行員苦勸，她才恍然大悟打消匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

