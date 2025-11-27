香港恐怖大火！港媒爆住戶曾反應工人抽菸

▲香港宏福苑大火雖然至27日上午已逐漸被控制，但建築物外觀已面目全非。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級大火持續焚燒，雖然火勢已被逐漸控制，但至今已造成多人死傷，大批居民無家可歸，只能暫時前往臨時避難所。有居民陸續向港媒踢爆，曾見過工人抽菸並發現菸蒂被丟在竹製棚架上，反應後卻被冷處理，現在憾事發生，強烈質疑有關單位要如何負責。

根據《香港01》報導，有1位容姓住戶，住在未被本次大火波及的宏志閣，他表示曾發現棚架上有煙蒂，亦見過有人抽菸，但即使曾在屋主開會時反應，都沒有得到正面積極回應，指控對方只關心維修工程進度，而不注重防火問題。

容先生還坦言，對火警蔓延的情況難以置信，認為就算有導火索，也不可能在這麼短時間內就蔓延到另外幾座建築，還提到維修初期，工程公司為窗戶封上發泡膠（保麗龍）的事，用意是保護窗戶不會被鑿牆時的碎石擊碎，但正常不應該用發泡膠這種易燃的東西。

一對羅姓夫婦透露，工程進行期間，樓梯不時會傳來煙味，但據她所知，同層住戶沒人有吸菸的習慣，懷疑是工人在施工期間偷抽，他們暫時安排孩子去親戚家暫住，自己則在樓下徹夜等待，希望等火撲滅，就能第一時間回家查看愛貓狀況。

