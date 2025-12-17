香港情郎「寄38萬定情包裹」 台中婦「賣金鍊」開箱心碎

打開包裹一看，竟然是四盒價值不到200元的火龍果飲。（圖／東森新聞）





台中一名婦人，網路上認識一名自稱香港籍的男子，兩人網戀兩個多月，對方說要送她定情信物，但要婦人先代墊38萬，婦人變賣三條總重36錢的金項鍊到物流公司領貨，也說不清楚是什麼東西，工作人員報警後，打開包裹一看，竟然是四盒價值不到200元的火龍果飲。

員警vs.遭詐陳姓婦人：「你看你都沒有錢，你還拿38萬出來，38萬怎麼來的，（我賣金子啊，賣金子），你看你的血汗錢欸。」

婦人來物流公司領包裹，但要先代墊38萬，婦人還把自已多年珍藏的3條金項鍊，加起來一共36錢，通通拿去銀樓變賣，物流工作人員一聽不對勁，馬上報警。

員警vs.遭詐陳姓婦人：「他就香港啊，他要跟你交往，在一起老公老婆結婚，一定的啊，因為我們常常處理，你不用不好意思好不好。」

婦人秀出自己的line，說她與一名香港籍男子網戀2個多月，對方就要送她禮物，婦人越講越害羞，還以為自己真的遇到真愛，但一打開包裹，婦人才知道自己真心換絕情。

員警vs.遭詐陳姓婦人：「所以說你現在已經很清楚，這是詐騙了吧，（他們講給我聽啊，他們也很專業），你買這個也沒有用，你會喝嗎。」

原本以為是定情信物的4個包裹，裡面裝的4盒加起來不到200元的火龍果飲，還是用簡體字寫的。

員警vs.遭詐陳姓婦人：「那個都是虛擬的，都是騙你的，而且現在有很多AI合成懂嗎，為什麼警察要特地請我們過來，我要讓你看到我是真的警察。」

最後在員警不斷勸說下，婦人才相信自己遇到詐騙，瞬間心情跌到谷底。

烏日分局烏日派出所所長楊明勳：「對方每日噓寒問暖並以結婚為前提交往，近日男子聲稱寄送重要禮物來台，需請她代收並墊付費用。」

原來這名49歲的陳姓婦人是一名外籍配偶，住在台中大肚，但她的丈夫去世多年，結果差點遇到感情詐騙，付了38萬領包裹就匆匆忙忙要去上班，但她也不知道包裹裡面裝的是什麼，工作人員先暫緩入帳馬上報警，最後果真是詐騙。

這起阻詐行動，發生在物流公司裡面，甚至連工作人員都幫忙婦人，最後在警方護送下，婦人到銀樓贖回自己的三條金項鍊，好險沒賠上自己辛苦血汗錢。

