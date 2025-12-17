「香港情郎」寄38萬定情包裹 癡情婦賣黃金代收 一開箱心碎淚崩

記者潘靚緯／台中報導

物流營業所人員發現陳姓婦人帶著38萬鉅款來領包裹，卻對內容物一問三不知，察覺有異報警。(圖／翻攝畫面)

台中一名49歲陳姓婦人，日前透過通訊軟體結識一名自稱「香港籍」的男子，陷入情網約兩個月，對方以「寄送重要包裹」為由，要求婦人幫忙代墊38萬元運費。陳婦不疑有他，竟將珍藏多年的金飾共36錢，全數變賣籌款。所幸物流人員機警發現異常，通報烏日分局員警到場。經開箱查驗，包裹竟只是幾盒廉價的火龍果飲料，讓陳婦當場心碎淚崩，最後在員警協助下順利贖回金飾。

陳姓婦人為了收網戀的香港男子的包裹，不惜變賣36錢的金飾。(圖／翻攝畫面)

台中警烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員李政鴻，日前接獲物流營業所通報，站所人員表示，一名婦人剛領取4件貨到付款包裹，支付高達38萬元的現金後便匆忙離開，由於婦人對包裹內容一問三不知，加上金額龐大，工作人員察覺有異，機警地暫緩入帳並報警求助。

員警隨即聯繫陳婦，請下班後務必返回物流營業所釐清，陳婦到場後向員警表示，兩個月前在網路上認識一名香港男子，對方每天噓寒問暖，並提出以結婚為前提交往，近日男子聲稱寄送「重要禮物財」需請她代收並墊付費用。為了籌措這筆鉅款，她甚至將珍藏多年、重達36錢金飾拿到銀樓變賣。​

網戀香港男友寄來的貴重定情物，竟只是廉價的火龍果飲料，讓陳婦徹底心碎。(圖／翻攝畫面)

員警一聽就知道是典型的「假交友真詐財」手法，徵得陳婦同意當場拆開包裹，原本以為是定情的貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的4盒火龍果飲料。陳婦當場得知真相，從原本的期待轉為驚愕，最後心碎落淚，感嘆「真心換絕情」。

由於陳婦的38萬現金，無法立即透過ATM回存，為確保其人身及財產安全，員警不辭辛勞駕駛巡邏車跨區護送陳婦前往10公里外的大肚區銀樓，在員警陪同下，順利將稍早變賣的金飾全數贖回，陳婦看到失而復得的金飾，才破涕為笑，感謝物流人員的機警與員警熱心幫忙。

烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，詐騙集團常利用網路交友軟體，盜用帥哥美女照片搭訕，以甜言蜜語博取信任後，再以「寄送禮物」、「卡在海關需付運費」等理由詐騙錢財，民眾切勿輕信網路上的陌生人，多一分查證，少一分受害。

