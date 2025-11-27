香港惡火似2017年英住宅大火 易燃建材釀禍燒2天釀72死

香港大埔宏福苑昨（26）日發生5級大火，截至發稿已造成最少44人死亡、66人受傷，以及279人失聯。警消正在全力撲滅火勢與救援受困者。外媒指出，這場火災與2017年英國「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）大火有驚人相似之處，該火災持續燃燒超過2天，最終造成72人喪生。

今 （27） 日，宏福苑大火仍未完全撲滅。 （圖／美聯社）

根據《星島頭條》與《路透社》，格蘭菲塔位於倫敦西部，是一棟樓高27層、歷史超過40年的住宅大樓。內有127戶住家、約600名住戶，多為中低收入家庭及年長者。

該建築在2015至2016年間進行外牆翻新工程時，大量使用易燃鋁板作為隔熱層。2017年6月14日凌晨，一場由冰箱電線走火引發的火災迅速蔓延，鋁板外牆立即被引燃，並因建材與建築物之間的空隙形成「煙囪效應」，使火勢迅速蔓延。

雖然消防隊在24小時內宣布「火勢受控」，但這場大火實際上持續燃燒超過2天才完全撲滅。後續的調查報告指出，大樓維修公司、地方政府以及鋁板製造商等多方的疏失是導致這場悲劇的主要原因。

調查還批評了消防部門當時延遲疏散居民的決策，認為此錯誤判斷加重了悲劇的嚴重性。根據英國建築法規，防火設計原應能支撐住戶等待救援，但格蘭菲塔的火勢猛烈程度已遠超出規範設計的預期範圍。這場二戰後倫敦最致命的火災發生後，整棟建物被拆除，原址計劃建立紀念碑，以悼念罹難者。

醫護人員將 宏福苑大火的受困者送上救護車 。（圖／美聯社）

在香港的惡火中，宏福苑同樣是擁有42年歷史的大型集合住宅社區，正在進行大型維修工程，所有大廈均有搭上鷹架，許多住戶是行動不便的長者。

這起自1962年以來最嚴重的火災引發全球關注。總統賴清德在社群平台X上發文，盼此時此刻一起為香港祈福，為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

