香港惡火住戶「被火包圍」視角曝 網狂喊：快逃啊

微博流傳一段「屋內視角」影片，畫面中可見受困者打開窗戶，窗外煙霧瀰漫，棚架與圍網持續燃燒。（圖／翻攝自@九派新聞微博）





香港大埔「宏福苑」社區大樓昨（26）日發生火警，截至目前，火災已造成44人罹難、279人失蹤。火災發生後，微博流傳一段「屋內視角」影片，畫面中可見受困者打開窗戶，窗外煙霧瀰漫，棚架與圍網持續燃燒。隨後，受困者疑似因濃煙嗆入，不停咳嗽後關窗，畫面令人震驚與心痛。

陸媒《九派新聞》和《新京報》曝光了同樣的屋內視角影片，從影片中可見，受困者開窗拍攝，煙霧濃厚，棚架與圍網猛烈燃燒，火勢相當激烈。影片中，受困者因濃煙刺激不停咳嗽，最後關上窗戶，畫面觸目驚心，讓人不禁為現場受困者揪心。

廣告 廣告

在 Threads 查看

影片曝光後，引起網友熱議，紛紛留言表達關切與驚訝，「這時候快跑啊，用濕毛巾摀住口鼻，摸著消防通道下樓」、「願逝者安息」、「這種情況還不逃跑還在拍影片」、「怎麼能用竹子當鷹架呢？不應該是鐵管兒嗎？」、「不知道以後還用不用竹子」。

根據港媒《香港01》報導，醫管局今日表示，截至上午11時，送院的66名傷者中，15人情況危殆、25人嚴重、17人穩定、8人已出院、1人情況未明。警方指出，初步調查顯示，涉事工程公司負責人存在「嚴重疏忽」。今日凌晨約2時，警方在大埔、牛頭角及新蒲崗拘捕3名本地男子，分別為該建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介於52至68歲，現正被扣查。警方強調，將全面調查，包括大判、二判甚至工人，以釐清火災起因。

此外，警方也同步進行遇難者遺體處理工作，將聯同法醫科盡快安排親屬辨認。完成拯救行動後，警方將會同消防處、政府化驗所、法醫科及相關部門，迅速展開現場搜證及火災原因調查，以釐清事故全貌，並追究相關責任。

更多東森新聞報導

港殉職消防員下個月要結婚 10年女友心碎發聲

煙囪效應+強風致災 香港宏福苑奪命大火「從底燒到頂」

小火突「唰」地蔓延開！香港居民：很多人不知自己家著火

