香港惡火傳趁亂竊物資 退將爆921時：很多「國軍忠誠袋」被偷

各界愛心物資捐贈受災居民，沒想到竟傳出有趁火打劫的不肖人士，社會各界齊聲譴責。（示意圖／中新社）

香港大埔宏福苑大火奪走至少151條人命，各界愛心物資與捐助湧入災區，希望能支撐受災居民，不料竟傳出有不肖人士混入，趁亂搬走捐贈給災民的物資，引發義工與網友炸鍋怒批。退役少將栗正傑憶及，921大地震也有趁火打劫者，但偷的竟是裝屍體的忠誠袋。

栗正傑1日在《鄭亦真辣晚報》節目表示，他以前參加過很多次救災活動，尤其像921大地震。人性百分之九十九都是善良的，但是總會有1-2％的人趁火打劫。大火之後很多災民已經無家可歸了，這種時候去打劫，確實是人神共憤。

廣告 廣告

栗正傑提到，以前921地震的時候，有人趁火打劫去偷什麼東西？大家絕對想不到，只要軍中的物資到了，那些人就會來偷。因為那時有很多罹難者，很多遺體，軍中有大量的「忠誠袋」，可以當屍袋使用。

栗正傑指出，因為罹難者的遺體要趕快裝進屍袋裡，不然容易飄出異味，萬一發生傳染病那更嚴重，所以要趕快把遺骸裝進袋子裡。沒想到有一天，忠誠袋都被偷走了！偷的人可能不曉得是什麼東西，以為是什麼好東西，居然把忠誠袋給偷走了。

栗正傑直呼，現在香港政府對於這種趁火打劫的人，應該繩之以法，然後加大處分力道才對。

【看原文連結】