香港惡火傷亡慘重！楊丞琳、李榮浩捐400萬：共度難關

楊丞琳、李榮浩今（28）日宣布捐出100萬人民幣幫助香港。（圖／翻攝自楊丞琳微博）





藝人楊丞琳2019年宣布與中國歌手李榮浩結婚，近年來也將事業重心轉往中國發展，而香港大埔「宏福苑社區」26日發生嚴重火災、目前已造成94人死亡，不少居民一夕之間無家可回，對此，楊丞琳、李榮浩夫婦今（28）日也宣布捐出100萬人民幣（約新台幣424萬），協助當地救災行動。

楊丞琳昨日先是在IG限時動態轉發好友阿Sa（蔡卓妍）的貼文，呼籲大家協助轉傳貼文中的救災資訊，而稍早中華慈善總會在微博發文指出，「李榮浩、楊丞琳夫婦捐款100萬元人民幣，用於支援香港大埔火災的救援與受災同胞的安置工作。」

廣告 廣告

楊丞琳轉發中華慈善總會貼文。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

楊丞琳轉發中華慈善總會貼文。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

楊丞琳工作室也轉發中華慈善總會的貼文表示：「攜手相助，共度難關，願平安，早日重建家園」，並附上一個雙手合十的符號。事實上，除了楊丞琳、李榮浩夫婦外，謝霆鋒也捐出港幣500萬元（約新台幣2000萬）、陳小春與應采兒也各捐港幣100萬（約新台幣400萬），不少中、港、韓藝人紛紛響應，助災後復原。



【更多東森娛樂報導】

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

●遭爆拿股東錢做公益 館長善心富豪人設崩塌？

●疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

