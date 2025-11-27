香港惡火傷亡慘！疑竹棚鷹架圍網釀禍 台灣「關鍵1原因」拒相同悲劇

生活中心／林昀萱報導

香港大埔高樓社區「宏福苑」26日因大樓維修棚架燃燒釀成奪命惡火，傷亡慘重。（圖／翻攝自X平台 @0xScottlai）

香港新界大埔「宏福苑」26日發生嚴重火災，短短六分鐘內火勢便延燒至7棟高樓，造成嚴重死傷，截至今（28）日零時已造成83人死亡，其中包括一名消防員，另有279人失聯，傷亡慘重震驚國際，也燒出對建築工安的探討。

宏福苑大火畫面令人觸目驚心，外界質疑被當地視為文化遺產的「竹編鷹架」是元兇。竹編鷹架正式用語是「築棚」（Bamboo scaffolding），粵語稱為「搭棚」，被視為是文化遺產，主要有悠久的歷史，集傳統建築技術，工程學、力學、美學於一身。另外，當地警方指出，火警最初從外牆鷹架位置冒出，但讓人質疑的是，外牆使用的塑膠布、防水布燃燒後，竟然有超恐怖的助燃性，懷疑未符合防火安全標準。

香港宏福苑大火，可見橘紅火勢延著棚架向上蔓延。（圖／翻攝自X平台 @transit_jam）

據《香港文匯網》報導，香港建造業總工會理事長周思傑說，香港建築工地經常使用竹棚，但竹枝本身由乾燥竹材製成，正常情況下並不容易燃燒，除非火勢猛烈。港九搭棚同敬工會理事長何炳德揭露，具阻燃功能的維修棚網要價90港元，易因曝曬損壞，耐用度不高，需要經常更換；反觀，普通棚網只需50多港元，耐用度高，可反覆使用，因此，部分業者為節省成本，可能會使用不具阻燃功能的普通棚網。究竟詳細起火原因及是否釀致命因素，仍待釐清。

宏福苑大火也燒出國際對高樓火災如何保命、施工安全規範的重視。台灣目前施工鷹架依據營造安全衛生設施標準和CNS 4750國家標準規定，多以鋼材等金屬為主，台灣人口、房數最多的新北，更早已禁用竹鷹架，並自今年11月起參照內政部法規修訂「新北市政府建築物監造、施工計畫書及品質管理作業要點」，要求起造人、監造人、承造人分別辦理品質管理作業，明令建築承造商應該將火災預防措施納入施工計畫書，並由工地負責人或指定專人在施工前進行防火安全確認，作業中加強監視，並在作業後強化檢查。

內政部27日表示，台灣已經很少見到木工當施工架，且隨著法規管制工法結構有一定程度改變，例如鋼管施工架應該要符合CNS 4750國家標準規定，且根據營造安全衛生標準第22條規定安全網的材質、強度以及檢驗、張掛都要符合國家標準，並進行嚴格的工安檢查，之後會全面檢討整體大樓興建情況。

