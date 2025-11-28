香港惡火前車之鑑 新北全面強化高樓公安稽查

《圖說》新北市高樓層公共安全聯合稽查。〈消防局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】香港宏福苑高樓11月26日發生大火，死亡人數上升至94人，其中含一位消防人員殉職；該高樓屬於老舊建築物，火災時正進行外牆整修，因可燃的竹棚（鷹架）及易燃材料加劇火勢蔓延，突顯高樓公共安全及防火議題。新北市府以此為借鏡，全面盤點高樓建築物與大樓施工安全，透過市府公安小組強化高樓與修繕中建築公共安全聯合稽查。

市長侯友宜對香港惡火深表哀悼，餅以此為借鏡，他表示，高樓建築物的公共安全攸關市民生命財產，已指示市府公安小組全面盤點，並針對施工中大樓、老舊建築物加強公安聯合稽查，以維護本市公共安全、提供市民完善的居住環境。

《圖說》消防局針對高樓層加強搶救演練作業。〈消防局提供〉

消防局長陳崇岳指出，新北市府目前列管1339處高樓建築，落實要求定期辦理公安申報及消防檢修申報，倘具大樓修繕需求，應遵守建築、消防、營造安全等相關規範，另要求複合用途高層建築物。

例如；住商或住辦大樓落實共同防火管理制度，定期自衛消防編組演練，並針對設有防災中心之高樓建築物，落實培訓防災中心服勤人員，確保高樓防災中心熟悉各項消防系統操作，落實平時防火及強化初期應變。

《圖說》大規模自衛消防編組示範演練。〈消防局提供〉

他說，針對高樓火災搶救策略，消防局平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段：高樓火災搶救應以消防安全設備、防火避難設施及防災中心之各項設備等為主，以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生。

《圖說》高層複合商場營業前自衛消防編組暨搶救演練。〈消防局提供〉

另利用科技化設備救災，運用紅外線熱顯像儀(TIC)改善火災現場能見度、入室迅速找到火點；無人機協助場域勘查，研判災害現場危害性並以科技化裝備入室救災，除更有效率針對起火位置加強部署，更能確保同仁救災安全。