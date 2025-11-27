香港惡火吞7棟樓傷亡慘！李嘉誠捐3.2億善款救災 背後藏暖心巧思網看哭

娛樂中心／施郁韻報導

香港新界大埔宏福苑大火，造成嚴重死傷。

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀。香港企業界投入捐款，富商李嘉誠宣布共捐款8000萬港幣（約3.2億元新台幣），協助災民渡過難關。

前香港首富李嘉誠宣布，立即投入3000萬港幣（約1.2億元新台幣）設立緊急援助基金，並再撥出5000萬港幣（約2億元新台幣）作為後續社區重建等用途，共達8000萬港幣（約3.2億元新台幣）。

李嘉誠基金會指出，第一階段的3000萬港幣將支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，提供即時救助與復原協助。

李嘉誠基金會說，第二階段5000萬港幣用於長期重建，協助受影響社區恢復生活機能。基金會特別向殉職與受傷的消防人員致敬，將透過「紀律部隊專項基金」向相關人員與家屬提供額外支援。

富商李嘉誠宣布共捐款8000萬港幣（約3.2億元新台幣）。（圖／翻攝自李嘉誠基金會微博）

香港作家粉專葉朗程在臉書發文表示，在宏福苑大火後看到李嘉誠基金會的消息，「不是天文數字，但肯定是最溫暖的擁抱」。

葉朗程透露，李嘉誠與其團隊展現了一種罕見的友好，那種「知你難做所以我盡快」的態度，至今令人難忘。

葉朗程說明，第一批3000萬港幣善款，經由慈山寺網站連結，只要是註冊慈善機構就能申請。「只要你是Registered的機構，申請金額跟平常的比例make sense，就批，沒有繁文縟節，只有雪中送炭」，此外還預留了額外5000萬港幣，「這一著，是智慧，也是慈悲」。

最後葉朗程寫下，「在這個充滿無力感的時代，原來還有人願意用這種方式，去守護這個城市，去演繹何謂『最貼地的力量』。有些人富有，是因為他擁有資產；有些人富有，是因為他擁有格局，願上蒼庇佑所有被這次悲劇傷害了的所有受難者。」

