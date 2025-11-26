香港惡火增至36死29傷279失蹤！8棟燒掉7棟 特首深夜發聲：火勢逐漸控制

國際中心／施郁韻報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈有7棟失火，逾30層樓的大廈住宅幾乎完全陷入火海，濃濃黑煙直竄天際。對此，香港特首李家超深夜發聲，表示死亡人數暴增至36人，279人失聯，大樓火勢已逐漸受到控制。

據《香港01》報導，昨（26）日下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆的棚架失火，驚動多人報案。消防單位獲報出動一組搜救隊前去滅火，火勢迅速蔓延，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火，昨日晚間6時22分升級為五級火警。

據悉，宏福苑1983年落成建案，共有8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶。

香港社區大樓宏福苑嚴重火警，昨日晚間6時22分升級為五級火警。（圖／AP授權）

香港大火延燒10多個小時，行政長官（特首）李家超深夜率領官員們至醫院探視傷者，並召開記者會。李家超指出，火災暴增至36人死亡，包括1名消防員殉職，目前仍有279人失聯，火勢已逐漸受到控制。

李家超說，將全力動員應對，事後全面調查究責，當局將審查建物外牆是否符合防火標準，港府也將要求民間檢查鷹架外的防護網材料是否符合阻燃性標準，且提交報告。



