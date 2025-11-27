香港惡火增至65死70傷 一受困男性獲救

香港新界大埔「宏福苑社區」昨天下午爆發大火，延燒社區多棟大樓，港府今天(27日)晚間表示，火災死亡人數已攀升至65人。

港府發言人引述消防處的數據指出，截至今天晚上8點，「這場火災已造成65人死亡、70人受傷」，當中一名死者為消防員。另外還有10名消防員受傷。

與此同時，據港媒香港01報導，消防人員也在今晚6時45分左右，從一棟大樓的16樓梯間救出一名男性生還者。

大埔宏福苑一共有8棟大樓，合計1984個住宅單位。目前整個火場大致已被控制住，但仍有許多民眾受困、失聯，消防隊員正持續搜救當中。根據今天凌晨的消息指出，失聯居民多達279人。(編輯 : 廖奕婷)