香港惡火增至94死76傷！狂燒36小時仍未滅 7棟樓今爆破搜救

香港新界大埔宏福苑大火，截至今（28）日早上6點，火警共造成94人死亡，當中1名死者為消防員；另傷者共有76人，包括11名消防員。這場大火至今已焚燒超過36小時仍未撲滅，零星單位仍看得見火光並竄出黑煙，消防隊指出，目前持續撲救，其他單位也持續灑水降溫，以防死灰復燃，預計稍後火警可完全撲滅，消防也正處理25起求助個案，並向7幢樓各單位進行爆破，確保無人被困，預估今早9點完成。

香港新界大埔宏福苑大火，截至今日早上6點共造成94人死亡、76人，另有超過200多人仍失聯。（圖／美聯社）

今日凌晨5點多，大廈一間單位再度竄出明顯火光，火舌由窗戶湧出，並冒出大量濃煙。消防立刻升起雲梯，嘗試接近火源射水，火勢也波及屋內其他位置。據了解，竄出火光的宏道閣。

根據《星島日報》報導，目前仍超過200人失聯，部分居民死裡逃生，但不少人仍與家人失聯，有許多親友趕赴現場，在寒風中苦等消息，盼能早日尋回家人。

香港消防處副處長陳慶勇凌晨1點時指出，預計今日早上9點前可完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困。陳慶勇表示，滅火行動大致完成，仍有部分單位要滅火，其他單位則灑水降溫，以避免死灰復燃，後續將全力救援，包括處理剩下25個求助個案，部分在宏昌閣、宏泰閣較高樓層位置。

