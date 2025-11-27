香港惡火增至94死76傷300失蹤！清晨仍竄火光 7棟樓今將爆破搜救

國際中心／施郁韻報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火災，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，警消預計今（28）日上午9時完成7座大樓「爆破搜索」。

據《香港01》報導，大埔宏福苑宏昌閣外牆的棚架26日下午2時51分失火，消防單位獲報出動搜救隊前去滅火，火勢迅速蔓延，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火。

據了解，宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶。火災發生當下，所有大樓外牆都搭著竹棚並蓋上保護網，多名目擊者指出，濃煙最先是由其中宏昌閣外牆竹棚竄出，火勢迅速向上延燒，之後波及其他大樓。

當地消防指出，今晨有局部單位仍冒出火光，目前滅火行動大致完成，預計今日早上9點爆破搜救7大樓各戶，確保無其他被困人士。

警消表示，宏昌閣和宏泰閣這2棟大樓火勢猛烈，死傷者主要集中於宏昌閣和宏泰閣。火災已釀成94人死亡，包含一名消防員殉職；傷者76人，當中有12人命危。



