香港惡火奪命！新竹市消防局揭火場求生關鍵

▲新竹市消防局安檢人員落實檢查供公眾使用建築物之消防安全設備。（圖／新竹市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑社區於26日下午發生重大火災，截至今(28)日下午已造成128人喪生，並有76人受傷及1名消防人員殉職，新竹市政府對於大火造成的重大傷亡深感哀悼。新竹市代理市長邱臣遠表示，香港重大火災事故，引起全球震驚，也再次提醒社會高度重視高層集合住宅的消防與公共安全議題。他立即責成相關單位全面強化公共安全管理措施，務求落實住宅防災工作，守護市民生命財產安全。消防局也提醒火場逃生，務必熟記「5不4原則」求生關鍵。

邱臣遠指出，新竹市雖僅約104平方公里，卻列管多達201棟高層建築物，密度相當高；其中鄰近新竹科學園區的關埔地區，更是高層集合住宅集中發展的區域。為強化城市消防與公共安全，市府於113年定案推動「消防公安345」政策，其中針對高層集合住宅的原檢修申報複查制度，也從「1年內完成專業性複查」大幅縮短為「30日內完成複查」，並由消防局每月召開安檢會議，確實落實管考機制。

消防局表示，高層建築物人口密集且救災困難，提高住戶自我防護能力是確保消防安全的關鍵。在市長高虹安定案推動「消防公安345」政策後，去年6月起，高層集合住宅的檢修申報複查規範，已由原本「1年內完成專業性複查」調整為「30日內完成複查」。今年度竹市列管的189棟高層集合住宅，均已於9月底前完成檢修申報，消防局也於10月底全面完成複查，並針對有缺失的項目開具限期改善通知，要求各管委會依限完成改善，預計於明年1月下旬前全數改善到位。

消防局說明，內政部消防署於「消防防災館」網站分享的火場求生指南，高層建築火災易產生「煙囪效應」加速濃煙流竄，務必熟記「5不4原則」求生關鍵。火場逃生時切記「5不」：保命求生為先，不可收拾財物、不可搭乘電梯、不可躲在浴室、不可用塑膠袋套頭、不可浪費時間尋找濕毛巾；並應落實「4原則」：逃生方向優先「往下、往外」，開門前務必先以手背「試溫」確認安全，若梯間無煙霧則儘速下樓並「隨手關門」阻絕火勢，但若門外已有濃煙高熱，則應立即「關門避難」，以布類封堵門縫並於有窗居室求救，切勿冒險穿越濃煙或向上逃生，方能在危急時確保自身安全。

都發處表示，香港宏福苑社區在建築物整修期間發生重大火災事故，再次凸顯裝修施工階段的公共安全，與住戶生命財產息息相關。市府已嚴格要求各大型商業營業場所，未申請室內裝修許可及完成施工中消防防護計畫申報前，不得擅自進行裝修工程。施工過程中，更須全面落實安全管理；若工程涉及瓦斯管線，業者須提前通知瓦斯公司，自源頭進行瓦斯遮斷，以確保施工環境與作業人員安全。

消防局指出，為強化高層建築消防防災量能，消防局去年首次辦理3梯次「高層建築物防災中心服勤人員訓練」，今年8月亦完成第1梯次訓練，兩年合計共4梯次、60個社區、232名人員參訓。透過系統化的訓練課程，不僅提升社區在災害發生時的應變能力，也展現市府守護高層建築消防安全的決心與信心。

▲新竹市代理市長邱臣遠於114年初至工廠火災現場關心救災進度。（圖／新竹市政府提供）

