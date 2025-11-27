香港惡火奪命...楊紫瓊拒出席MAMA 「黑底白字」再發聲

楊紫瓊確定缺席《2025 MAMA Awards》，並心痛大火造成損傷發文祈禱。（圖／翻攝自楊紫瓊 IG）





由於昨（26日）香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓發生五級大火，至今死傷慘重、民眾人心慌慌，在28、29日於香港啟德體育館的《2025 MAMA Awards》開啟緊急會議後，確認如期舉辦，不過頒獎典禮人周潤發、楊紫瓊將缺席活動，而楊紫瓊今日也在社群白底黑字寫下自己的痛心。

宏福苑社區在香港已經有42年歷史，港星謝嘉怡的祖母也一直居住於受災大樓，看見祖母家在熊熊烈火中被燒毀，她也是痛心不已，如今死亡人數上升為55人，失聯者超過200人，令香港人民都擔憂不已。

在確定《2025 MAMA Awards》將如期舉辦後，楊紫瓊第一時間表達將缺席典禮，如今在IG也再度發文，表達自己對於此噩耗心碎不已，也為所有悲痛的家屬、傷者以及火災影響者祈禱，並感謝了消防員以及第一時間伸出援手的人表達的敬畏。



