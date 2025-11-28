香港惡火奪命！網紅脫口「先拍下來再說」挨轟吃人血饅頭 道歉後又刪文

娛樂中心／蔡佩伶報導

「食貧道」是中國的美食博主。（圖／翻攝自微博）

香港大埔宏福苑日前發生五級特大火警，已經造成至少94條寶貴的生命逝去、數百人失聯，沉痛氛圍籠罩全香港。然而，從央視戰地記者轉行成美食博主「食貧道」在大火發生的當日，發文提到「先拍下來再說」，一番話語惹怒許多網友，質疑災難當前還在賺取流量。

回顧整起爭議，博主「食貧道」在26日大火發生之後，發文表示近日團隊一直在籌備《香港吃飯故事》，不過遲遲未想到如何開機，如今香港發生惡火，他除了喊話大眾有沒有可以提供相關訊息，還脫口提到「這個大火我們打算先拍下來再說」，引來眾人抨擊是「消費悲劇」，認為他到香港拍攝火災當作自媒體的素材，「是不是在添亂」、「吃人血饅頭」。

「食貧道」在香港大火當天的發言遭到炎上。（圖／翻攝自微博）

輿論發酵之後，「食貧道」昨（27日）發聲致歉，強調發文當下過於著急，「沒有注意好措辭」，解釋拍攝目的並不是要吃瓜，而是希望可以記錄一切，而他也意識到「先拍下再說」這句話的表達方式太輕率，對受害者也不尊重，因此他對於不當發言誠懇道歉，強調未來不論是採訪或是表達，都會更加謹慎，但後續「食貧道」又將道歉貼文跟爭議文章通通刪除，一番操作讓網友霧裡看花，「道歉文都刪了這態度對嗎」。

「食貧道」發文道歉。（圖／翻攝自微博）

