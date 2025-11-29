香港惡火奪百命！女星揭童年遇「石油氣狂爆」全家逃命
香港新界大埔宏福苑26日發生5級火警，死亡人數上升到128人、約有200多人失聯中，成為香港主權移交以來第二宗死亡人數最多的5級大火，引起外界高度關注；39歲港星樂瞳（本名：龔茜彤）現轉行當美食旅遊網紅，她在社群分享童年遭遇火災的恐怖經歷，形容全家就像難民一樣在逃命。
樂瞳曾為陳冠希公司的旗下藝人，演過《少年四大名捕》、《法證先鋒III》等港劇，2017年與TVB電視台約滿後離開，轉行經營洋酒生意、當美食旅遊網紅；近日見到香港大火案，她也發文自揭童年陰影，小時候住大澳經歷過棚屋大火：「半夜突然起火、還瘋狂爆炸石油氣，整個天空都被炸得亮光閃閃，有火花，好恐怖。」
樂瞳說當時情況危急，媽媽只拿著一箱貴重物品和證件帶她逃難：「我們一家就像難民一樣去親戚的店暫避，我記得一路聽著爆炸聲，腦子一片空白，也很擔心附近的街坊阿婆，不知道他們能不能逃得出來，又想如果房子燒了該怎麼辦。」所幸最後火勢順利撲滅，救出了許多老人家，沒有造成太大的傷亡：「希望宏福苑能救出更多生還居民，傷者早日康復，逝者安息。感謝消防員，祈禱平安。」
