香港惡火奪百命！甄妮開轟官員愛狡辯：燒的又不是他家

香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生5級火警，死亡人數上升到128人、約有200多人失聯中，成為香港主權移交以來第二宗死亡人數最多的5級大火。針對此事，「樂壇天后」甄妮昨（27）日開轟當地政府官員：「殘忍，悲情城市，活的毫無安全感。」

甄妮昨日在臉書發文，對於香港大火有感而發道：「百姓要的不多，只想安居樂業而已，每日努力奔波、交稅只為兩餐，政府機關身為公僕到底把關了些什麼？最起碼的良知在那裡？令富更富、貧更貧，毫無安全感可言！『東方之珠』不再。」

甄妮不滿開轟官員：「事發後官員說廢話，愛狡辯、愛賴，不是第一次，更不會是最後一次，燒的又不是他家！看拿誰來『祭旗』。」感嘆香港人只能自求多福，她反覆檢視大火發生過程表示：「先煙頭、綠網、封窗保麗龍、綁竹子的繩子，（照秩序）最後才燒部分竹子，竹子是寃枉的，有許多完整的散落一地，也有完整吊在半空的。」



