香港惡火奪百命！鄭秀文「默默做1事」慚愧淚喊：醫治這座城破碎的心

鄭秀文哀悼宏福苑大火事件。（圖／翻攝自鄭秀文Instagram）





香港新界大埔宏福苑上個月26日發生5級火警，截至昨（1）下午4點，死亡人數上升到151人、30餘人失聯中，搜救工作持續進行中；香港天后鄭秀文今（2）日發文，感嘆自己都在忙工作沒辦法幫忙：「非常難過慚愧。」

香港大火造成嚴重傷亡，鄭秀文有感而發：「這幾天，跟所有人一様都是沉重和傷痛，一股難以言喻的，壓在心頭，悶在心坎」，她這幾天從早到晚都在忙拍攝工作，在最無助和悲痛之中，日以繼夜的拍攝中也做不了什麼：「看到很多熱心市民親身到現場提供幫助給予愛，自己卻在拍攝埸裡什麼都幫不到，非常難過慚愧。」

鄭秀文在拍攝期間，發現有一間教堂會舉辦災民祈禱會，隔日她正好工作提早結束趕上祈禱，雖然只有十幾個人到場，但她認為同心更重要：「我們同心禱告，在淚水中在祈禱中，把無助化成祈禱的力量，在心願紙上寫上我們對災民和消防醫護的祝禱，求天父垂聽我們卑微的禱告，醫治這座城破碎的心。」



