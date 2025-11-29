花蓮堰塞湖潰壩重創校園 遠雄志工奔走協力修復光復國中

【緯來新聞網】花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖潰壩災情嚴重，光復國中校園設施受損。11月29日，21位來自當地企業的志工協助修繕校內活動中心，以恢復學生體育課與球隊訓練空間，活動由遠雄文教公益基金會發起並協調進行，歷經一個多月的聯繫與準備，正式展開修繕作業。

遠雄行善多年。（圖／遠雄提供）

校方指出，活動中心在堰塞湖潰壩後堆積大量淤泥，雖已初步清除，但氣窗與鋁門等硬體設施嚴重損壞，導致空間難以使用。志工團隊分工合作，進行氣窗封板與鋁門重建等工程。現場修繕以安全性與實用性為考量，例如以矽酸鈣板封窗以防止球類飛出室外。

遠雄志工安裝新大門。（圖／遠雄提供）

參與此次行動的志工來自遠雄悅來大飯店與遠雄海洋公園等關係企業。這並非基金會首次投入災後校園修繕，執行長楊舜欽表示，活動中心雖非立即危險設施，卻是學生當前急需使用的空間，修繕行動目的是協助學校恢復基本教學與訓練功能。

遠雄志工修理氣窗。（圖／遠雄提供）

光復國中目前戶外球場仍無法使用，活動中心遂成為災後唯一的體育課與球隊訓練場所。校方期盼後續持續獲得各界支持，使校園環境早日恢復正常。

