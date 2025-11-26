香港惡火奪44命！文化遺產「竹編鷹架」淪害命殺器？專家揭1物是關鍵

國際中心／陳弘逸報導

香港大埔齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」。（圖／AP授權）

香港大埔齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束。外界質疑，這次嚴重火警，疑因竹棚加上未具阻燃功能的棚網助長了火勢蔓延，更有專家點出，部分業者可能為節省成本，採用不具阻燃效果的棚網，然而，被當地視為文化遺產的竹編鷹架，是否成致命因素，仍待釐清。

廣告 廣告

綜合港媒報導，宏福苑完工於1983年，分別有8棟住宅大樓，每戶面積37至46坪，約有4600人居住；因屋齡超過42年，2024年7月業主立案通過3.3億港元的大維修方案，進行施工，預計明年3月至6月分批拆除棚架，然而卻在昨天（26日）發生五級火警。

由於大樓維修，周邊搭建被當地視為文化遺產的「竹編鷹架」加上使用可能未具阻燃功能的普通棚網，助長了這起火勢蔓延。

外界質疑，這次嚴重火警，疑因竹棚加上未具阻燃功能的棚網助長了火勢蔓延。（圖／AP授權）

據《香港文匯網》港九搭棚同敬工會理事長何炳德揭露，部分業者為節省成本，可能會使用不具阻燃功能的普通棚網；他進一步說明，具阻燃功能的維修棚網要價90元，普通棚網只需50多元，加上阻燃棚網，易因曝曬損壞，耐用度不高，因此部分業者會考量成本、耐受度使用普通棚網。

然而這次火警，是自2008年旺角嘉禾大廈大火以來，時隔17年後二度發生的嚴重火警，當時造成4死55傷的悲劇；然而這次，死傷截至今天（27日）凌晨為止，已有44人死亡，亡者人數比先前多11倍，詳細起火原因，及是否為竹編鷹架及棚網成害命關鍵，仍待釐清。

更多三立新聞網報導

香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火

玩超大！美甲人妻一次劈腿2男「71歲榮民」戰到軟腳…尪見超綠訊息崩潰

殘殺4台灣黑熊9人無罪原因曝光！先射殺…再掏空內臟「三貼戲謔運屍」

要不要來我家玩貓？關上房門硬上心儀女生！職軍冤喊：你情我願…遭打臉

