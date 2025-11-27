香港惡火奪55人命！楊紫瓊發聲：心碎不已

▲楊紫瓊為香港宏福苑大火發聲，「我心痛不已」。（圖／＠Michelle Yeoh 楊紫瓊 IG）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑昨（26）日發生嚴重火災，目前已經造成55人死亡、現尚有超過200人失聯，是香港近年來最嚴重的災害之一。即將在當地舉辦的韓國娛樂圈盛事「2025 MAMA頒獎典禮」也因此受到影響，原定港星周潤發、楊紫瓊受邀出席擔任頒獎嘉賓，兩人也宣布缺席，稍早楊紫瓊透過臉書心痛發聲，直言：「我心碎不已。」

楊紫瓊臉書悲痛發聲：我心痛不已

楊紫瓊透過臉書發文寫下，「大埔傳來的災難消息讓人心碎不已。我為所有失去親人的家庭、受傷者，以及受到這場悲劇影響的每一個人祈禱。也非常感謝消防員、救援隊，以及在如此艱難的時刻仍然挺身而出、提供協助的所有人。如果可以的話，希望大家盡力支援當地的救援行動。在這段難以想像的時期，願逝者家屬都能獲得力量、療癒與安慰。」為香港火災心碎發聲，希望所有人都能夠平安度過。

廣告 廣告

▲楊紫瓊臉書發文，為香港災難發聲。（圖／＠Michelle Yeoh 楊紫瓊 IG）

楊紫瓊、周潤發原本受邀擔任「2025 MAMA頒獎典禮」頒獎嘉賓，不過因為香港大火，確定不出席此次頒獎典禮。2人皆是象徵香港電影文化的重要人物，此次因家鄉鉅變因此決定與災民同在，取消出席。

根據了解，MAMA主辦方呼籲表演團表演時避免使用火焰特效、禁止穿「紅色」衣服、表演時也禁止唱「火」相關歌詞；同並且布典禮中令人矚目的一部分「紅毯活動」取消，全程將採以莊重、嚴肅的氣氛進行這次典禮。

香港新界大埔宏福苑社區昨日發生嚴重火災，7棟大樓同時陷入火海，截至今日下午已經累積55死、72傷，8位消防員受傷一位殉職，另外尚有多人失聯，目前起火原因尚在調查中，為香港63年來最嚴重的火災之一。

資料來源：臉書

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港大火震撼亞洲！楊紫瓊、周潤發確定不登台 MAMA典禮緊急生變

MAMA明照常在香港舉行！官方發聲改3細節 周潤發、楊紫瓊不現身

香港大火釀50死！MAMA宣布紅毯取消 主辦籲表演禁用火、禁穿紅衣